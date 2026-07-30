Boca vs. O'Higgins: quién gana, predicciones y pronóstico de los 16vos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2026, según la IA

O'Higgins y Boca Juniors se enfrentarán este jueves 30 de julio desde las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Codelco El Teniente de la ciudad de Rancagua, Chile. El nuevo encuentro por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y definirá la clasificación al cuadro de los octavos de final del torneo.

Predicciones y pronóstico: ¿quién avanza a los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Tras analizar el desempeño de ambos equipos, la inteligencia artificial estimó que Boca Juniors logrará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El resultado pronosticado de los modelos probabilísticos es un empate 1 a 1 que le otorgaría al Xeneize el pase directo de ronda gracias al triunfo por 1 a 0 obtenido en La Bombonera con el gol de Miguel Merentiel.

En términos de probabilidades para el encuentro, el triunfo visitante tiene un 43% de probabilidades, un empate un 32% y la eventual victoria de O'Higgins se ubica en un 25%. Sin embargo, al contemplar el resultado global del cruce, la probabilidad de clasificación favorece ampliamente al club de la Ribera con un 65% frente a un 35% de la escuadra chilena.

El ganador del partido será Boca Juniors, según las predicciones de la IA

El elenco conducido por Rodolfo Arruabarrena afronta esta revancha con la obligación de consolidar el resultado conseguido de local. A pesar de los vaivenes futbolísticos a nivel local y la eliminación previa en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize ostenta una jerarquía de plantilla sustancialmente superior que le permite gestionar ventajas en eliminatorias mano a mano.

Mientras que el combinado chileno, dirigido por el argentino Lucas Bovaglio, se ubica en la mitad de la tabla del torneo chileno y accedió a esta etapa tras culminar en la segunda posición del Grupo C de la Sudamericana. Aunque el Capo de Provincia exhibe fortaleza táctica y una presión alta efectiva, su necesidad de buscar el triunfo desde el primer minuto lo dejará expuesto a transiciones rápidas de su oponente.

Se espera que Boca muestre estructura en el despliegue del mediocampo, donde Leandro Paredes se erige como el eje organizador indiscutido, sumado al aporte físico e intercepciones de Santiago Ascacíbar. En el frente de ataque, la eficacia goleadora del uruguayo Miguel Merentiel y el desequilibrio individual de Sebastián Villa representan las principales herramientas para vulnerar el arco custodiado por Omar Carabalí.

Del lado del dueño de casa, el dinamismo de Martín Sarrafiore en la generación de juego y la capacidad de definición del delantero Arnaldo Castillo serán los argumentos centrales para poner en aprietos al arquero colombiano Álvaro Montero.

Boca vs. O'Higgins: los antecedentes entre ambos equipos

No hay muchos encuentros disputados entre ambos equipos, el antecedente más reciente fue disputado la semana pasada en La Bombonera, donde los trasandinos generaron situaciones claras de gol pero carecieron de contundencia en los metros finales y el Xeneize obtuvo una victoria por mínima diferencia.

Sin embargo, dejó evidencia de cómo podría ser el desarrollo del nuevo encuentro en el que la efectividad en el área rival y la solidez defensiva serán los factores determinantes que ratifiquen la ventaja inicial y depositen a la institución argentina en la siguiente fase.