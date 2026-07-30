Cómo conseguir un iPhone más barato en Mercado Libre: las ofertas vigentes y las cuotas disponibles

Fuente: Urgente24.

Con la eliminación total de los aranceles para importar celulares, entre ellos el iPhone, los precios locales empezaron a acercarse a los valores internacionales. El resultado: descuentos que superan el 30 por ciento y planes de pago de hasta 12 cuotas sin interés en varios modelos.

Por qué bajaron los precios de los iPhone en Argentina

El Decreto 333/2025 cambió el costo de importar tecnología al país. En mayo de 2025 el arancel bajó del 16 al 8 por ciento, y desde el 15 de enero de 2026 quedó directamente en cero. Eso generó una fuerte competencia entre tiendas oficiales e importadores particulares en Mercado Libre, que salieron a liquidar stock con rebajas de doble dígito.

Las ofertas vigentes en Mercado Libre

En la última semana de julio hay tres publicaciones destacadas que combinan buen precio y financiación:

iPhone 16e de 128 GB: de $2.800.000 a $1.199.900, con un 57% de descuento.

de $2.800.000 a $1.199.900, con un 57% de descuento. iPhone 16e de 512 GB: de $2.499.999 a $1.699.999, con 32% de descuento y 12 cuotas fijas de $141.666,58.

de $2.499.999 a $1.699.999, con 32% de descuento y 12 cuotas fijas de $141.666,58. iPhone 17 Pro de 256 GB: de $4.500.000 a $3.015.000, con 33% de descuento y 12 cuotas fijas de $251.250.

El modelo de 128 GB es la opción más elegida para el uso diario, mientras que el de 512 GB suma espacio para quienes generan mucho contenido. El 17 Pro, en cambio, apunta a quienes quieren la cámara y la pantalla más avanzadas del catálogo actual.

¿Conviene comprar en cuotas o traerlo del exterior?

Muchas veces se piensa que comprar afuera sale más barato, pero no siempre es así. En Estados Unidos, el iPhone 17 Pro arranca en 1.099 dólares más impuestos, y el dólar tarjeta -que hoy ronda los $1.976 con la percepción del 30 por ciento- encarece bastante esa compra.

Ahí es donde las cuotas fijas en pesos se vuelven una alternativa interesante: mientras la inflación sigue corriendo, el valor real de cada cuota se va achicando mes a mes. Además, comprar en un vendedor con buena reputación en Mercado Libre da la protección al consumidor de la plataforma, algo que no se puede reclamar si el celular se trajo de viaje.