El cambio se inscribe dentro del proceso de desregulación del comercio impulsado por el gobierno de Javier Milei

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó un nuevo procedimiento para la recepción de envíos internacionales que ingresen al país mediante el operador postal designado, incluido el servicio puerta a puerta (courier). La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5884/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza en su totalidad a la Resolución General 4.447, que regulaba hasta ahora el ingreso de mercaderías provenientes del exterior a través del Correo Oficial.

El cambio se inscribe dentro del proceso de desregulación del comercio impulsado por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión y complementa las modificaciones introducidas semanas atrás por el Decreto 604/2026, que había reformado el artículo 80 del Decreto 1001/82 para igualar las condiciones de las importaciones realizadas mediante el régimen postal con las efectuadas a través de empresas courier.

La resolución mantiene el límite de hasta 3.000 dólares FOB por envío, establece que las mercaderías deberán destinarse al uso o consumo personal, admite hasta tres unidades de una misma especie y ratifica que no podrán presumir finalidad comercial. Sin embargo, introduce modificaciones procedimentales destinadas a reducir intervenciones administrativas y acelerar el despacho de los paquetes que ingresen desde el exterior.

Desde ARCA sostuvieron que la actualización responde a la necesidad de eliminar duplicaciones normativas y simplificar los procesos. En los fundamentos de la resolución, el organismo señaló que la medida busca "facilitar el régimen, reducir los costos operativos, evitar la duplicación normativa y agilizar el comercio internacional".

La decisión constituye un nuevo paso dentro de una política económica que viene eliminando regulaciones sobre importaciones y flexibilizando distintos mecanismos vinculados al ingreso de bienes desde el exterior. Desde diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo modificó sucesivamente el régimen de courier, redujo restricciones para determinadas compras internacionales, eliminó controles considerados redundantes por el Gobierno y avanzó con una agenda de apertura comercial que tiene como uno de sus principales argumentos la reducción de costos para consumidores y empresas.

Qué cambia para los envíos internacionales

La nueva normativa aprueba un procedimiento integral para todos los envíos internacionales que ingresen mediante el operador postal designado y establece que será este quien pondrá a disposición del servicio aduanero la totalidad de los paquetes para su correspondiente control.

Uno de los cambios más relevantes alcanza a libros, impresos y documentos. Según el artículo 4 de la resolución, cuando esos envíos sean seleccionados para control y superen la inspección mediante métodos no intrusivos, podrán liberarse bajo la modalidad puerta a puerta sin necesidad de transmitir la declaración mediante el Sistema de Declaración Aduanera (CDS).

La resolución también dispone que determinadas mercaderías comprendidas dentro del régimen estarán exceptuadas de intervenciones previstas en un anexo específico, aunque la implementación concreta dependerá del cronograma que publique ARCA en el micrositio "Envíos internacionales". Además, el organismo centraliza toda la información operativa en ese micrositio y en la página del operador postal designado, donde se publicarán los requisitos complementarios, las condiciones de utilización del régimen y el calendario de implementación.

El cambio forma parte de una estrategia más amplia de liberalización comercial impulsada por la administración libertaria. En los considerandos, ARCA recuerda expresamente que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 tuvo entre sus objetivos "la eliminación de barreras y restricciones que impidan su normal desarrollo, así como la adopción de medidas que promuevan una mayor inserción en el comercio mundial".

La resolución también señala que ARCA se encuentra "abocada a la revisión de procedimientos que pudieran obstaculizar la agilización de los procesos y la facilitación del comercio, llevando a cabo la simplificación normativa". En ese contexto, la equiparación entre el régimen postal y el sistema courier constituye uno de los principales cambios regulatorios de los últimos meses, complicando la situación todavía más de las industrias locales.