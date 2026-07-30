Lula ninguneó a Milei tras sus insultos: "No voy a pelearme con este tipo"

"Me gusta el pueblo argentino y no voy a pelearme con este tipo", expresó Lula da Silva el último miércoles por la noche en un acto del Partido Socialista Brasileño.

El presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva calificó como "un disparate" el papel que hizo Javier Milei durante el lanzamiento del candidato de derecha Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre en Brasil. "Me gusta el pueblo argentino y no voy a pelearme con este tipo", lanzó. El libertario lo había insultado y llamado "ladrón" y "presidiario" al dar un discurso en San Pablo el fin de semana pasado.

"¿Vieron el disparate que armó el presidente de Argentina aquí? No dije nada porque mi relación es la de un jefe de Estado con el Estado. Me gusta el pueblo argentino y no voy a pelearme con este tipo", expresó Lula da Silva el último miércoles por la noche en un acto del Partido Socialista Brasileño en la ciudad de Brasilia.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que formalizó recientemente su candidatura a la reelección presidencial, planteó que "no tiene sentido enojarse" ante los insultos de Milei, quien lo trató de "ladrón", "basura calva" y "presidiario". "No me voy a enojar. Si pone mala cara, yo pondré buena cara. Si muestra odio, yo mostraré amor", contestó.

Qué le dijo Milei a Lula

El sábado pasado, Milei participó en San Pablo del acto de lanzamiento de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) y dedicó casi todo su discurso leído a lanzar agravios contra el kirchnerismo y el partido de Lula da Silva. El economista libertario también llamó "basura calva" al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes y lo acusó de no permitirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente preso por intento de golpe de Estado.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario vino a saludar a la rea”, dijo Milei en referencia a la visita del brasileño a Cristina Kirchner en San José 1111 en julio de 2025.

También adaptó su conocido término "riesgo kuka" para referirse al "riesgo Lula" en Brasil, vinculándolo a la incertidumbre que genera el mercado accionario, y señaló que el lulismo lidera una "campaña anti-Argentina" en redes sociales, destacando que Brasil fue "el lugar desde donde más ataques vino".

"No es de los brasileros, es de la mierda progresista socialista. Son ellos quienes nos necesitan callados y obedientes para seguir imponiendo sus agendas", deslizó