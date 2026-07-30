Inteligencia artificial, esports y más de 150 actividades: todo sobre la décima edición de TecnoFields

TecnoFields llega a su décima edición y se consolida como uno de los encuentros de tecnología, gaming e innovación más importantes del país. El evento se realiza el sábado 1 y el domingo 2 de agosto en el predio de La Rural, en Buenos Aires, y espera reunir a más de 15.000 asistentes a lo largo de dos jornadas.

Diez años acompañando a la comunidad tech

Desde su primera edición, TecnoFields nació con un objetivo puntual: crear un espacio donde la tecnología se cruzara con las personas. Con el correr de los años, el evento fue mucho más allá del hardware y las computadoras, y sumó nuevas disciplinas a medida que la industria se transformaba. Hoy combina gaming, esports, inteligencia artificial, programación, robótica y creación de contenido bajo un mismo techo.

Más de 150 actividades para dos días

La agenda de esta edición número diez es la más extensa hasta ahora, con más de 150 actividades distribuidas en dos jornadas.

Entre las propuestas se destacan:

Competencias y exhibiciones de esports.

Espacios dedicados a inteligencia artificial, robótica e Internet de las Cosas (IoT).

Conferencias con referentes de la industria tecnológica.

Workshops, demostraciones, activaciones y experiencias inmersivas.

Además del contenido para el público general, TecnoFields también funciona como punto de encuentro para empresas, startups, desarrolladores y creadores de contenido que buscan conectar con una comunidad interesada en probar nuevas herramientas.

Un evento para públicos bien distintos

Uno de los sellos propios de TecnoFields es la mezcla de gente que convive en el predio durante esas dos jornadas: profesionales del sector IT, estudiantes, gamers, familias y curiosos de la cultura digital, todos compartiendo un mismo espacio. Llegar a la décima edición no es un dato menor para la organización: significa haber acompañado una década completa de cambios en la forma en que la tecnología atraviesa la vida cotidiana, y seguir sumando gente a una comunidad que no deja de crecer año a año.