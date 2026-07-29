Quiénes son los 14 jugadores borrados en River y por qué no juegan

El Chacho Coudet y los jugadores que no tiene en cuenta.

La reestructuración del plantel de River Plate comenzó apenas finalizó el primer semestre. Antes del regreso a los entrenamientos tras las vacaciones, Eduardo "Chacho" Coudet tomó una de las decisiones más fuertes desde su llegada: comunicarle a 14 futbolistas que no serían tenidos en cuenta para afrontar la segunda parte de la temporada. Situaciones que en la mayoría de los casos aún no han sido resueltas ya comenzada la competencia oficial.

Desde entonces, los jugadores que no tenían compromisos con sus selecciones comenzaron a entrenarse de manera diferenciada en el predio de Cantilo y saben que corren de atrás en el plantel, por lo que buscan una salida en este mercado de pases. Hasta el momento, solo tres resolvieron su futuro, por lo que el resto continúa a la espera de una definición para no quedar colgados un semestre entero.

Los 14 jugadores borrados en River

Los únicos que ya dejaron River son Paulo Díaz, quien rescindió su contrato para incorporarse al Atlanta United de la MLS; Maximiliano Meza, que también acordó su desvinculación y pasó a Independiente; y Andrés Herrera, transferido al Columbus Crew. Los otros once futbolistas permanecen en la lista de prescindibles y analizan distintas alternativas para continuar sus carreras.

Uno de los casos más complejos es el de Germán Pezzella. Con 35 años y contrato vigente hasta diciembre de 2027, una venta aparece como una posibilidad lejana. Algunos clubes del fútbol argentino realizaron consultas, aunque la opción más viable sería una rescisión consensuada entre ambas partes.

Germán Pezzella busca club.

Fabricio Bustos también busca un nuevo destino, aunque su prioridad es continuar en el exterior. River pretende venderlo y su entorno mantiene conversaciones con equipos de México, Brasil y la MLS. En tanto, Maximiliano Salas representa otro desafío para la dirigencia. El delantero recibió una propuesta de préstamo desde Athletico Paranaense, pero fue rechazada porque el club de Núñez solo contempla una transferencia definitiva.

La situación de Giuliano Galoppo también avanza. Luego de despertar interés en Estados Unidos, España e Italia, el Fenerbahce inició negociaciones para quedarse con el volante. River pretende desprenderse del mediocampista de manera definitiva y no contempla una cesión.

Fabricio Bustos sin lugar.

Los pibes jóvenes que buscan continuidad

En esta lista también aparecen jugadores jóvenes como Ian Subiabre, Santiago Lencina y Alex Woiski. Por Subiabre hubo sondeos desde distintos mercados, aunque todavía no llegaron ofertas que se acerquen a la valoración fijada por River. Lencina interesa en Sporting Braga de Portugal, mientras que Woiski, que aún no debutó en Primera, podría salir a préstamo o rescindir su vínculo.

Internacionales sin lugar en River

Matías Galarza Fonda es otro de los jugadores con chances concretas de emigrar luego de despertar interés tras su participación internacional. Kevin Castaño, por su parte, también escucha propuestas y River está dispuesto a negociar su salida incluso asumiendo una pérdida económica.

La lista de borrados se completa con Kendry Páez y Matías Viña, dos futbolistas cuyos préstamos el club busca finalizar de manera anticipada. Mientras el uruguayo ya se entrena junto al resto del grupo apartado, el ecuatoriano aguarda la resolución de su situación para regresar a Chelsea y definir el próximo paso de su carrera. Con el mercado todavía abierto, River espera resolver cuanto antes el futuro de todos los jugadores que quedaron fuera de los planes de Coudet.