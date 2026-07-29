Asombro por el vuelo más largo del mundo que se completó con éxito tras 19 horas

Cuando entre en funcionamiento, se espera que sea reconocido como el vuelo comercial regular sin escalas más largo del mundo.

La aviación comercial dio un paso histórico hacia la concreción de una de las rutas más ambiciosas y esperadas de la industria. Un Airbus A350-1000ULR, desarrollado especialmente para la aerolínea Qantas, completó con éxito un vuelo de prueba de más de 19 horas sin escalas, una instancia clave de certificación previa al lanzamiento de la futura conexión directa entre Sídney y Londres.

La aeronave experimental partió desde la sede central de Airbus en Toulouse (Francia) y aterrizó en Melbourne (Australia) tras permanecer exactamente 19 horas y 12 minutos en el aire, cubriendo una distancia cercana a los 17.000 kilómetros. La operación estuvo a cargo de un equipo especializado de pilotos e ingenieros de la compañía fabricante como parte del Project Sunrise.

Aunque el trayecto representó un hito técnico, no se trató aún de un servicio comercial regular. Qantas confirmó que las operaciones diarias de pasajeros entre Sídney y Londres comenzarán oficialmente en octubre de 2027, mientras que los pasajes saldrán a la venta en febrero de ese mismo año.

Cuando la ruta entre en funcionamiento, será reconocida como el vuelo comercial sin escalas más largo del mundo, tanto por distancia como por tiempo de vuelo. Se estima que las operaciones regulares podrán alcanzar hasta 22 horas de duración continua, uniendo ambos extremos del planeta por primera vez sin paradas intermedias.

La aeronave recorrió cerca de 17.000 kilómetros entre Toulouse, en Francia, y Melbourne, en Australia.

Tecnología de última generación para volar durante casi un día entero

Para sostener una travesía de casi 24 horas continuas, el nuevo modelo introduce modificaciones de ingeniería de alto nivel que lo diferencian sustancialmente del A350-1000 tradicional:

Tanque adicional de combustible: incorporado en la sección trasera con capacidad para 20.000 litros, lo que extiende el alcance en unas 1.000 millas náuticas adicionales.

incorporado en la sección trasera con capacidad para 20.000 litros, lo que extiende el alcance en unas 1.000 millas náuticas adicionales. Ajustes estructurales: refuerzos de fuselaje e instrumentación especial diseñada para monitorear misiones ultralargas.

Sistemas de refrigeración adaptados: tecnología térmica optimizada para soportar exigencias prolongadas de vuelo.

tecnología térmica optimizada para soportar exigencias prolongadas de vuelo. Cabina de menor densidad: una distribución interna pensada con menor cantidad de asientos para maximizar la comodidad de los pasajeros y reducir el peso total de despegue.

Cabe mencionar que la travesía despertó una inusual atención entre aficionados a la aviación. Más de 3.6 millones de usuarios siguieron el recorrido mediante Flightradar24, convirtiéndolo en el segundo vuelo más observado en la historia de esa plataforma. El avión había volado días antes desde Toulouse hasta Melbourne en unas 19 horas y 12 minutos. El regreso fue deliberadamente más largo para examinar el funcionamiento de los sistemas durante una operación de resistencia extrema.