Sorpresa por la aerolínea low cost que tendrá internet de Starlink en sus vuelos

En un anuncio que promete revolucionar el mercado aerocomercial de la región, una aerolínea low cost confirmó que incorporará internet satelital Starlink en sus aviones. La compañía se convertirá así en la primera operadora de tarifas bajas de Sudamérica en ofrecer conexión inalámbrica de alta velocidad y baja latencia durante sus vuelos.

El servicio desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, permitirá que los pasajeros utilicen plataformas de streaming, realicen videollamadas, jueguen en línea y naveguen por redes sociales. A diferencia de otros sistemas de conectividad, la conexión estará disponible desde el despegue hasta el aterrizaje. La implementación incluirá a toda la flota de JetSMART, integrada actualmente por 55 aeronaves Airbus A320 y A321, y el primer avión equipado con esta tecnología comenzará a operar de manera regular durante 2027.

Cómo funcionará Starlink en los vuelos de JetSMART

Con el comienzo previsto para 2027, JetSMART marcará un hito al ser la primera low cost sudamericana con Starlink. Con esta jugada, la empresa intentará combinar sus tarifas bajas con un servicio de conectividad que hasta ahora estaba reservado principalmente para compañías internacionales y rutas de larga distancia.

El sistema de SpaceX utiliza una constelación de satélites ubicados en órbita terrestre baja. Esa infraestructura específica permite ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia en pleno vuelo, incluso cuando el avión atraviesa regiones alejadas de las ciudades o de las redes terrestres tradicionales. Los pasajeros podrán conectarse de forma inalámbrica desde sus teléfonos, computadoras y tablets, accediendo a diversas funciones:

Entretenimiento sin límites: El servicio permitirá reproducir contenidos multimedia en alta definición y acceder a plataformas de streaming sin interrupciones durante el viaje, además de facilitar la participación en videojuegos en línea y partidas multijugador.

Redes sociales y mensajería: Los usuarios podrán utilizar aplicaciones de mensajerías de texto, revisar sus perfiles en redes sociales y navegar por internet con una velocidad similar a la disponible en tierra.

Trabajo remoto: Se facilitará la actividad laboral desde los aviones. Los pasajeros corporativos o en viaje de negocios podrán realizar videollamadas, enviar archivos de gran tamaño y utilizar herramientas corporativas en la nube durante el trayecto.

La compañía Jet Smart no informó si el WiFi de Starlink será gratuito o bajo qué modalidades de contratación se ofrecerá.

La disponibilidad de internet no dependerá de las características geográficas de cada recorrido. Esta condición resulta sumamente importante para una compañía que opera más de 90 rutas en Sudamérica y atraviesa zonas de geografía compleja con escasa infraestructura terrestre.

La tecnología no estará destinada únicamente al confort de los pasajeros. Los pilotos, las tripulaciones, los técnicos y el personal de tierra también podrán utilizar la conexión satelital en tiempo real para optimizar la seguridad y eficiencia de los vuelos.