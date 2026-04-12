Furor con el pase anual para vuelos ilimitados por Sudamérica de JetSmart: ¿Cuánto sale?

JetSmart sorprendió al mercado con su nuevo programa llamado "All You Can Fly", un pase anual que permite a los pasajeros volar sin límites durante 12 meses a todos los destinos directos dentro de Argentina y Sudamérica. La membresía tiene un costo base de u$s440 o $630.190, y los usuarios solo deben abonar las tasas e impuestos correspondientes a cada vuelo.

Esta propuesta está pensada para quienes pueden ajustar sus planes y disfrutan de la espontaneidad de los viajes de último minuto. Según explicaron desde la aerolínea, el precio del pase se amortiza rápidamente para quienes suelen hacer varias escapadas internacionales o algunos vuelos domésticos al año.

El pase funciona con una lógica de disponibilidad inmediata y cupos limitados por vuelo, lo que implica que el pasajero tiene el derecho a reservar un asiento sin costo de tarifa base, pero debe afrontar algunos gastos extras. Por ejemplo, las tasas de embarque y cargos aeroportuarios no están incluidos y se pagan al confirmar cada tramo.

Además, servicios como equipaje en bodega, selección de asiento, embarque prioritario o traslado de mascotas no forman parte del pase y pueden adquirirse por separado con descuentos especiales durante la reserva o al momento del check-in. En caso de vuelos con conexiones, cada tramo debe reservarse por separado y el pasajero es responsable de coordinar los tiempos entre vuelos.

El sistema contempla una renovación automática anual al precio vigente, aunque los usuarios pueden desactivar esta opción desde su cuenta antes del cobro. En cuanto a la cancelación, aunque se puede dar de baja el pase en cualquier momento, no se reintegran los meses restantes, pero se puede seguir usando hasta que finalice el período contratado.

Vuelos ilimitados por un año con JetSmart: ¿Cómo sacar el nuevo pase y cuánto vale?

Un punto importante para tener en cuenta es la política que aplica JetSmart ante incumplimientos: si un pasajero no se presenta a tres o más vuelos (No Show), la aerolínea puede suspender o cancelar su membresía. Esta medida busca garantizar que los asientos disponibles se utilicen efectivamente y que todos los miembros tengan acceso real a volar durante el año.

Alerta en el sector aeronáutico: gremios denuncian vaciamiento y advierten por 1600 empleos en riesgo

Ante la reciente publicación del pliego para la privatización de Intercargo, los trabajadores de la estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos del país lanzaron un plan de resistencia a esa medida donde denuncian el “vaciamiento” de una empresa “superavitaria” y “estratégica” para la Argentina.

Sindicatos como la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) advirtieron que esta medida representa una "entrega" del patrimonio nacional motivada por una necesidad urgente de divisas, repitiendo esquemas de la década del '90.

Mientras el gobierno de Javier Milei busca la venta, los gremios sostienen que Intercargo es una empresa “eficiente”, lo que contradice los argumentos oficiales utilizados para justificar su salida del sector público. Según alertan las organizaciones, se está apelando a una "argumentación falaz" para rematar lo que consideran una de las "joyas de la abuela", ignorando su rol clave en el desarrollo nacional.