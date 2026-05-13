Guerra en Irán se cierne sobre la visita de Trump a China, conflicto altera las alianzas

Una persona pasa en motocicleta por encima de una bandera estadounidense pintada en una calle de Teherán.

Por Andrea Shalal, Emily Rose y Timour ​Azhari

WASHINGTON/JERUSALÉN/RIAD, 13 mayo (Reuters) - La guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán se cernía sobre la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China el miércoles, al tiempo que surgían indicios de que el conflicto está ‌alterando las alianzas en todo Oriente Medio.

Trump llegó ‌a Pekín el miércoles antes de las conversaciones con el presidente Xi Jinping, que comenzarán el jueves. Se espera que solicite la ayuda de China para resolver el costoso e impopular conflicto, que él mismo inició a finales de febrero, pero los analistas afirman que es poco probable que obtenga el apoyo que desea.

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Nuevos informes publicados el miércoles pusieron de relieve cómo la guerra con Irán está acelerando la reorganización geopolítica en toda la región.

Israel reveló que el primer ministro Benjamin Netanyahu viajó en secreto a los Emiratos Árabes Unidos en marzo para mantener conversaciones con el jeque Mohamed bin Zayed, lo ​que según Israel supuso un "avance histórico" ⁠en las relaciones. Ambos países restablecieron sus lazos en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham, respaldados por ‌Trump, pero la relación se ha fortalecido después de que los Emiratos Árabes Unidos sufrieran un ⁠ataque iraní.

Por otra parte, Reuters informó de que aviones de combate ⁠sauditas han bombardeado milicias respaldadas por Irán en Irak, como parte de un patrón más amplio de respuestas militares en las que participan naciones del golfo durante la guerra y que han permanecido ocultas. También se lanzaron ataques de represalia desde Kuwait ⁠contra Irak, según fuentes.

Teherán, por su parte, ha reforzado su control sobre el estrecho de Ormuz, por donde ​antes de la guerra transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo, cerrando ‌acuerdos con Irak y Pakistán para transportar petróleo y gas ‌natural licuado desde la región, según fuentes conocedoras del asunto.

Las autoridades iraníes han señalado que consideran ese control ⁠como un objetivo estratégico a largo plazo. Un portavoz del ejército dijo que la supervisión de la vía navegable podría generar ingresos equivalentes al doble de los ingresos petroleros de Irán, al tiempo que reforzaría su influencia en materia de política exterior.

"Cuando termine esta guerra, no habrá lugar para la retirada», dijo el portavoz, según comentarios difundidos por la agencia de ​noticias ISNA.

Más de un ‌mes después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego, las exigencias de Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra siguen muy alejadas.

Washington ha pedido a Teherán que abandone su programa nuclear y levante su control sobre el estrecho, mientras que Irán ha exigido una indemnización por los daños de la guerra, el fin del bloqueo estadounidense y el cese de los combates en todos ⁠los frentes, incluido el Líbano, donde Israel lucha contra Hezbolá, respaldado por Irán. Trump ha tachado esas posiciones de "basura".

El vicepresidente JD Vance dijo el miércoles que cree que se están logrando avances en las negociaciones. "La cuestión fundamental es: ¿estamos avanzando lo suficiente como para satisfacer la línea roja del presidente?", dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca. "Y la línea roja es muy sencilla. Él necesita sentirse seguro de que hemos establecido una serie de salvaguardias para que Irán nunca tenga un arma nuclear".

UN SUPERPETROLERO CHINO CRUZA EL ESTRECHO

El conflicto está pesando mucho sobre los mercados energéticos mundiales. El suministro mundial de petróleo se reducirá en unos 3,9 millones ‌de barriles diarios en 2026 y no alcanzará la demanda debido a las interrupciones causadas por la guerra de Irán, dijo el miércoles la Agencia Internacional de la Energía, con más de 1.000 millones de barriles de suministro de Oriente Medio ya perdidos.

La Administración Trump dijo el martes que altos funcionarios estadounidenses y chinos habían acordado el mes pasado que ningún país debería poder cobrar peajes por el tráfico que atraviesa la región, en un esfuerzo por proyectar consenso sobre la cuestión antes de la ‌cumbre. China, uno de los principales compradores de petróleo iraní que mantiene estrechos vínculos con Teherán, no desmintió esa versión.

El miércoles, un superpetrolero chino que transportaba 2 millones de barriles de crudo iraquí atravesó el estrecho de Ormuz, según datos de seguimiento de buques, ‌lo que supone el tercer ⁠paso conocido de un petrolero chino por el canal desde que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero.

Otros países están estudiando acuerdos de transporte marítimo similares a los de ​Teherán con Irak y Pakistán, según fuentes, lo que podría afianzar el control de Teherán sobre la vía navegable por la que normalmente circulan fertilizantes, productos petroquímicos y otras materias primas a granel vitales para las cadenas de suministro mundiales.

Con información de Reuters