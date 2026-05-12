Ancelotti dice que convocatoria de Neymar para el Mundial se basará en su estado físico y rendimiento

El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti habla durante una entrevista con Reuters

Carlo Ancelotti enfrentará el anuncio de la convocatoria de Brasil el lunes con toda una nación pendiente de cada uno de sus movimientos y una pregunta candente flotando en el ‌aire de Río de Janeiro: ¿Estará o no ‌estará Neymar?

El delantero de 34 años es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, pero su puesto en el Mundial de 2026, que arranca el mes que viene, pende de un hilo tras años de problemas de lesiones y un regreso a Santos que no ha estado a la altura de las expectativas.

Esto deja a Ancelotti sopesando el romanticismo frente a las frías y prácticas exigencias de la forma física mientras traza su plan de alta intensidad para los cinco veces campeones del mundo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Cuando tienes ​que elegir, hay que tener ⁠en cuenta muchas cosas", dijo Ancelotti en una entrevista exclusiva con Reuters el martes.

"Neymar es un jugador ‌importante para este país por el talento que siempre ha demostrado. Pero ha ⁠tenido problemas y está trabajando duro para recuperarse. Ha mejorado ⁠mucho últimamente y está jugando con regularidad. Obviamente, no es una decisión fácil para mí. Tenemos que sopesar cuidadosamente los pros y los contras".

Ancelotti recibió a Reuters en la sede de la Confederación Brasileña de ⁠Fútbol en Río, con vistas a Barra da Tijuca, y habló sobre la delicada convocatoria con ​la calma que lo ha caracterizado a lo largo de una de ‌las carreras de entrenador más laureadas del fútbol.

El ‌italiano es el único director técnico que ha ganado títulos en las cinco grandes ligas europeas ⁠y ha levantado un récord de cinco trofeos de la Liga de Campeones como entrenador, además de dos como jugador.

"MUY QUERIDO"

Sin embargo, pocas decisiones serán tan criticadas como esta. Los compañeros de equipo han presionado públicamente para que se incluya a Neymar, mientras que los aficionados siguen divididos entre el cariño y ​la preocupación por ‌si su físico aún puede seguir el ritmo de su imaginación.

"Sé muy bien que Neymar es muy querido, no solo por el público, sino también por los jugadores", dijo Ancelotti.

"Esto también es un factor a tener en cuenta, porque debemos considerar el ambiente que rodeará la convocatoria de Neymar. No es como si fuera a soltar una bomba en el vestuario. ⁠Es muy querido, es muy apreciado".

"Creo que es normal que los jugadores expresen su opinión. Agradezco a todos los que me han dado consejos; les doy las gracias a todos. Pero, en última instancia, la persona adecuada para tomar esta decisión, la que está en mejor posición para hacerlo, soy yo", agregó.

Consultado sobre si las peticiones de los jugadores le habían influido, Ancelotti respondió que solo importaban en un aspecto: subrayaban que Neymar no perturbaría al grupo.

Para Ancelotti, el vestuario no es motivo de preocupación. El circo que hay fuera sí que ‌puede serlo.

"El ambiente interno, no creo que vaya a afectar al equipo en absoluto. El ambiente es muy positivo, muy transparente, y da igual qué jugador esté en la plantilla, seguirá siendo positivo y transparente hasta el final", dijo Ancelotti.

"Pero no puedo controlar el ambiente externo ni lo que dicen los medios de comunicación", añadió.

"SU FORMA FÍSICA HA MEJORADO"

La pregunta más importante podría ser si Neymar sigue encajando en el fútbol. Ancelotti quiere ‌cuatro delanteros que puedan correr, presionar y retroceder, un perfil exigente para un jugador que ha tenido dificultades para encadenar una racha sostenida de partidos.

El italiano, sin embargo, dijo que Neymar había mostrado signos de mejora.

"Ha mejorado mucho ‌su forma física en los ⁠últimos partidos", dijo Ancelotti.

"Ha jugado algunos partidos muy buenos últimamente. Su forma física ha mejorado. Es capaz de mantener una alta intensidad durante un partido. Pero hay partidos ​y partidos", sostuvo.

Ancelotti dijo que la decisión de convocar o no a Neymar sería exclusivamente suya.

"Nadie me ha presionado para que convoque a Neymar. Tengo total autonomía", aseguró. "La decisión será 100% profesional. Solo tendré en cuenta su rendimiento como futbolista. Nada más".

Con información de Reuters