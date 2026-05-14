Starmer se enfrenta a un posible desafío por el liderazgo, pero promete seguir luchando

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro británico, Keir Starmer, durante el debate del discurso del rey en la Cámara de los Comunes en Londres, Reino Unido

Por Elizabeth Piper, Andrew MacAskill ​y Muvija M

LONDRES, 14 mayo (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, se enfrentó el jueves a la creciente posibilidad de que se le planteara un desafío por el ‌liderazgo, tras conocerse que su ministro ‌de Sanidad estaba dispuesto a dimitir y que su antiguo adjunto le instara a "reflexionar" sobre su cargo.

Starmer, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que lucharía por mantener su cargo, no ha logrado hasta ahora frenar la oleada de peticiones para que fije un calendario para su salida, después de que el Partido Laborista sufriera algunas de sus peores derrotas en las elecciones locales de la semana pasada.

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Aunque el número de peticiones para que dimitiera disminuyó el ​miércoles, cuando su Gobierno acudió ⁠al rey Carlos para presentar su agenda para una nueva legislatura, el jueves se ‌perfilaba como otro enfrentamiento más para el primer ministro británico.

Se esperaba que ⁠Wes Streeting, el ministro de Sanidad centrista del país, ⁠dimitiera este jueves para intentar lanzar una campaña por el liderazgo, según informó el periódico The Times, aunque los aliados de Starmer cuestionaban si contaba con el número necesario de apoyos ⁠requeridos.

La antigua vicepresidenta de Starmer, Angela Rayner, anunció que había sido absuelta de ​cualquier irregularidad deliberada en relación con sus asuntos fiscales, lo que ‌suponía un impedimento para cualquier intento de ‌liderar el partido, pero no quiso decir si tenía intención de presentar su candidatura ⁠para forzar la salida del primer ministro.

STARMER DEBERÍA REFLEXIONAR, DICE RAYNER

"Le he dicho a Keir que este es un momento realmente significativo para nuestro partido y para el país (...). El ritmo del cambio no ha sido suficiente para que los votantes lo perciban, y además los ​errores nos ‌han desviado del rumbo y han hecho que los votantes duden de nosotros", dijo al periódico The Guardian, que añadió que él debería "reflexionar" sobre la posibilidad de apartarse.

Sobre sus propias ambiciones de liderazgo, Rayner, de 46 años, dijo: "Haré todo lo que esté en mi mano para lograr el cambio, porque no se trata ⁠de una ambición personal, sé la diferencia que supone".

En otra declaración, afirmó que las autoridades fiscales británicas la habían exonerado de evasión fiscal, sin imponerle multa ni sanción alguna, una medida que describió como una exoneración de la acusación de "evadir impuestos deliberadamente".

Starmer, de 63 años, esperaba poner fin a los llamamientos para que dimitiera, que comenzaron el fin de semana cuando se hizo patente la magnitud de las pérdidas en las elecciones a los ayuntamientos de Inglaterra y a los parlamentos de ‌Escocia y Gales.

REEVES ADVIERTE DEL CAOS QUE SE PODRÍA DESATAR

Starmer ha adoptado un enfoque de "continuidad" y ha recibido el apoyo de la mayoría de su equipo de ministros del gabinete. Fuentes cercanas a él afirman que está decidido a presentarse si se convoca una contienda por el liderazgo.

Su ministra de Finanzas, Rachel Reeves, advirtió a los parlamentarios de que no "sumieran al país en el ‌caos" en un momento en que la anémica economía británica estaba dando un giro. La economía creció inesperadamente en marzo.

Reeves dijo a la BBC que las listas de espera del servicio público de ‌salud británico estaban disminuyendo ⁠gracias a la inversión del Gobierno.

"Si ponemos eso en peligro, ponemos en peligro la inversión en nuestros servicios públicos y también el crecimiento que es ​necesario para ayudar a la gente con el costo de la vida", dijo.

(1 dólar = 0,7398 libras)

(Reporte adicional de Rhea Rose Abraham en Bangalore; redacción de Elizabeth Piper y Kate Holton en Londres; edición de Jacqueline Wong, Paul Sandle y Alison Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)