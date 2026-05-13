La guerra lanzada por la coalición de Estados Unidos e Israel contra Irán atraviesa un momento de máxima tensión en medio del actual estancamiento de las negociaciones de paz . Mientras el Gobierno iraní advierte que Washington debe esperar una "repetición de sus derrotas" militares si no acepta su propuesta de paz, el presidente Donald Trump calificó dicho documento como "totalmente inaceptable". Esta parálisis diplomática coincide con una alerta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre una crisis de suministro de crudo sin precedentes, provocada por el cierre del estrecho estratégico de Ormuz, donde ya se retuvieron más de 1.000 millones de barriles de petróleo. En este escenario, la presión se traslada a la cumbre en Pekín, donde Trump busca que China se involucre en la reapertura del paso para evitar un desastre económico mundial. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Irán amenaza con nuevas "derrotas" militares a EE. UU. si no acepta la propuesta de paz
El gobierno iraní advierte a Estados Unidos en medio de las tratativas para lograr una desescalada en Oriente Medio. Crece la preocupación por la escasez de petróleo.
Hace 1 hora
Irán define ahora el estrecho de Ormuz como una zona mucho más amplia, según un responsable
Buques en el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán
Irán ha ampliado su definición del estrecho de Ormuz hasta convertirlo en una "vasta zona operativa" mucho más extensa que antes de la guerra, según un alto mando de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Hace 1 hora
La oferta mundial de petróleo no cubrirá la demanda este año por la guerra en Irán, según la AIE
Buques en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán
El suministro mundial de petróleo no cubrirá la demanda total este año, mientras la guerra en Irán está causando estragos en la producción petrolera de Oriente Medio, según señaló la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles.
Hace 1 hora
La guerra contra Irán le costó a EE.UU. casi USD 30.000 millones
El presidente norteamericano advirtió sobre la fragilidad del alto el fuego con Irán, mientras el país persa amenaza con enriquecer uranio al 90% si vuelve a sufrir ataques.
A más de setenta días de iniciado el conflicto en Oriente Medio la tensión en la región parece estar lejos de terminar y comienza a peligrar la tregua instaurada entre los países en disputa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en las últimas horas que el alto el fuego con Irán atraviesa un “estado crítico”, mientras Teherán advirtió que podría enriquecer uranio hasta una pureza del 90% -nivel apto para la fabricación de armas nucleares- si vuelve a ser atacado. La escalada verbal refleja la fragilidad de las negociaciones entre ambos países y reaviva la preocupación internacional por el programa nuclear iraní. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
06:28 | 11/05/2026
Máxima tensión en Medio Oriente: para Trump, la tregua con Irán está "en estado crítico"
Mientras el presidente estadounidense aseguró que la respuesta iraní era inaceptable, la Cancillería de la República Islámica sostuvo que Washington sigue teniendo" exigencias irracionales" y rechazó que su respuesta haya sido "excesiva", como filtró la Casa Blanca a los medios.
15:44 | 10/05/2026
Revelan como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
Operaciones por 7.000 millones de dólares en futuros de crudo y combustibles se ejecutaron justo antes de anuncios clave de Donald Trump sobre la guerra con Irán. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.
Un informe reveló como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
10:08 | 10/05/2026
Trump rechazó la respuesta de Irán a su propuesta de paz: "Totalmente inaceptable"
La respuesta llegó horas después de que los iraníes se expresaran sobre la última oferta de paz que hizo Estados Unidos.
Irán envió a Pakistán una respuesta a la propuesta de Estados Unidos.
20:23 | 09/05/2026
La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU
Trump llega debilitado a Beijing tras el fracaso militar en Irán y con una crisis interna creciente, en un escenario global que reconfigura los equilibrios de poder.
16:55 | 09/05/2026
Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente
El presidente Trump amenazó a Irán y les planteó un ultimátum para que respondan a su propuesta de paz en Medio Oriente.
10:49 | 09/05/2026
Trump advierte a Irán si no hay acuerdo: "Van a sufrir mucho"
El presidente de Estados Unidos amenaza a Irán en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente. Mientras tanto, impone nuevas sanciones a empresas chinas.
08:25 | 08/05/2026
Cruce militar en Ormuz: Trump pone excusas e Irán define al estrecho como "bomba nuclear"
El presidente Donald Trump atacó dos buques petroleros iraníes, mientras que presiona a Teherán para que acepten un acuerdo de paz. En paralelo un funcionario iraní describió al estrecho de Ormuz como una "bomba nuclear" en la región.
19:19 | 07/05/2026
Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz
Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.
08:02 | 07/05/2026
EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua
Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz.
17:58 | 06/05/2026
Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.
El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.
09:59 | 06/05/2026
El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico
La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.
07:13 | 06/05/2026
Irán analiza propuesta de EE.UU., mientras Trump amenaza con atacar si no hay acuerdo
Anoche, el presidente Trump suspendió sorpresivamente su operación militar en el estrecho de Ormuz para darle una chance a las negociaciones. Hoy, Irán celebró y reactivó el flujo de buques comerciales bajo sus términos.
22:30 | 05/05/2026
Trump frenó su plan militar en Ormuz y busca negociar con Irán
Donald Trump anunció la pausa temporal del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones con Irán. La decisión, comunicada por su cuenta de Truth Social, busca ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo después de los recientes enfrentamientos con la República Islámica en el golfo Pérsico.