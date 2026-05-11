Pese a los enfrentamientos esporádicos en el estrecho de Ormuz y la continuidad de los bloqueos al paso marítimo, el alto el fuego que comenzó el 8 de abril se mantiene vigente. En este marco, crece la tensión en Medio Oriente tras el rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra. Además, se produjo una "escalada significativa" en los ataques aéreos y de artillería israelíes contra el sur del Líbano a pesar del cese al fuego propiciado por Estados Unidos. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.