Pese a los enfrentamientos esporádicos en el estrecho de Ormuz y la continuidad de los bloqueos al paso marítimo, el alto el fuego que comenzó el 8 de abril se mantiene vigente. En este marco, crece la tensión en Medio Oriente tras el rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra. Además, se produjo una "escalada significativa" en los ataques aéreos y de artillería israelíes contra el sur del Líbano a pesar del cese al fuego propiciado por Estados Unidos. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Crece la tensión en Medio Oriente tras el rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra
Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán. Las últimas noticias del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 11 de mayo del 2026. Qué pasa en el alto al fuego.
Hace 1 hora
Trump rechaza la "inaceptable" respuesta de Irán al plan de paz y el petróleo se dispara
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos que representa al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán
El rápido rechazo del presidente Donald Trump a la respuesta de Irán a una propuesta de paz estadounidense provocó el lunes una subida vertiginosa de los precios del petróleo, ante la preocupación de que el conflicto, que ya dura diez semanas, se prolongue y mantenga paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.
Hace 2 horas
Trump y Xi hablarán sobre Irán, las armas nucleares, el comercio y la IA
FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el presidente chino Xi Jinping en el marco de la cumbre de la APEC, en Busan, Corea del Sur
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, tienen previsto abordar temas como Irán, Taiwán, la inteligencia artificial y las armas nucleares, al tiempo que estudian la posibilidad de prorrogar un acuerdo sobre minerales críticos, según han adelantado representantes estadounidenses en vísperas de la visita de dos días que Trump realizará a China esta semana.
Hace 16 horas
Revelan como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
Operaciones por 7.000 millones de dólares en futuros de crudo y combustibles se ejecutaron justo antes de anuncios clave de Donald Trump sobre la guerra con Irán. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.
Un informe reveló como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
Hace 21 horas
Trump rechazó la respuesta de Irán a su propuesta de paz: "Totalmente inaceptable"
La respuesta llegó horas después de que los iraníes se expresaran sobre la última oferta de paz que hizo Estados Unidos.
Irán envió a Pakistán una respuesta a la propuesta de Estados Unidos.
20:23 | 09/05/2026
La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU
Trump llega debilitado a Beijing tras el fracaso militar en Irán y con una crisis interna creciente, en un escenario global que reconfigura los equilibrios de poder.
16:55 | 09/05/2026
Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente
El presidente Trump amenazó a Irán y les planteó un ultimátum para que respondan a su propuesta de paz en Medio Oriente.
10:49 | 09/05/2026
Trump advierte a Irán si no hay acuerdo: "Van a sufrir mucho"
El presidente de Estados Unidos amenaza a Irán en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente. Mientras tanto, impone nuevas sanciones a empresas chinas.
08:25 | 08/05/2026
Cruce militar en Ormuz: Trump pone excusas e Irán define al estrecho como "bomba nuclear"
El presidente Donald Trump atacó dos buques petroleros iraníes, mientras que presiona a Teherán para que acepten un acuerdo de paz. En paralelo un funcionario iraní describió al estrecho de Ormuz como una "bomba nuclear" en la región.
19:19 | 07/05/2026
Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz
Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.
08:02 | 07/05/2026
EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua
Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz.
17:58 | 06/05/2026
Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.
El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.
09:59 | 06/05/2026
El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico
La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.
07:13 | 06/05/2026
Irán analiza propuesta de EE.UU., mientras Trump amenaza con atacar si no hay acuerdo
Anoche, el presidente Trump suspendió sorpresivamente su operación militar en el estrecho de Ormuz para darle una chance a las negociaciones. Hoy, Irán celebró y reactivó el flujo de buques comerciales bajo sus términos.
22:30 | 05/05/2026
Trump frenó su plan militar en Ormuz y busca negociar con Irán
Donald Trump anunció la pausa temporal del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones con Irán. La decisión, comunicada por su cuenta de Truth Social, busca ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo después de los recientes enfrentamientos con la República Islámica en el golfo Pérsico.
15:47 | 05/05/2026
Un palestino ganó el Pulitzer por documentar ataques israelíes y la destrucción de Gaza
El fotógrafo Saher Alghorra ganó el Premio Pulitzer 2026 por sus imágenes que muestran el daño humano y material que causó el genocidio en proceso en la Franja de Gaza.
07:03 | 05/05/2026
Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego
Teherán acusó a Washington de la muerte de cinco civiles en Ormuz. Hubo ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.