Trump rechaza la "inaceptable" respuesta de Irán al plan de paz y el petróleo se dispara

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos que representa al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán

El rápido rechazo del presidente Donald Trump a la respuesta de Irán a una propuesta de paz estadounidense provocó el lunes una subida vertiginosa de los precios del petróleo, ante la preocupación de que el conflicto, que ya dura diez semanas, ‌se prolongue y mantenga paralizado el tráfico marítimo por el ‌estrecho de Ormuz.

Días después de que Estados Unidos presentara una oferta con la esperanza de reanudar las negociaciones, Irán publicó el domingo una respuesta centrada en poner fin a la guerra en todos los frentes, especialmente en Líbano, donde Israel, aliado de EEUU, lucha contra los milicianos de Hezbolá respaldados por Irán.

Teherán también incluyó una demanda de indemnización por los daños de guerra e hizo hincapié en la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, según informó la televisión estatal iraní.

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Asimismo, instó a EEUU a poner fin a su bloqueo naval, garantizar que no habrá más ataques, levantar las sanciones y poner fin a la prohibición estadounidense de la venta de petróleo iraní, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

En cuestión ​de horas, Trump rechazó la propuesta de ⁠Irán en una publicación en redes sociales.

"No me gusta — TOTALMENTE INACEPTABLE", escribió Trump en Truth Social, sin dar más detalles.

Estados Unidos había ‌propuesto poner fin a los combates antes de iniciar las conversaciones sobre cuestiones más controvertidas, incluido el programa nuclear ⁠de Irán.

Los precios del petróleo subían más de 4 dólares por barril el lunes ⁠tras conocerse la noticia del continuo estancamiento que mantiene el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado. Antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero, esta vía marítima transportaba una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado, y se ha convertido en uno ⁠de los principales puntos de tensión de la guerra.

"El mercado del petróleo sigue comportándose como una máquina de reacción a los ​titulares geopolíticos, con precios que oscilan bruscamente en función de cada comentario, rechazo o advertencia procedente de ‌Washington y Teherán", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip ‌Nova.

TRES PETROLEROS HAN ATRAVESADO EL ESTRECHO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Aunque el tráfico por el estrecho de Ormuz es escaso en comparación con ⁠el periodo anterior a la guerra, los datos de transporte marítimo de Kpler y LSEG mostraron que tres petroleros cargados de crudo salieron de la vía marítima la semana pasada, con los rastreadores apagados para evitar un ataque iraní.

Las encuestas muestran que la guerra es impopular entre los votantes estadounidenses, que se enfrentan a un fuerte aumento de los precios de la gasolina a menos de seis meses de las elecciones nacionales que ​determinarán si el Partido ‌Republicano de Trump mantiene el control del Congreso.

Estados Unidos tampoco ha encontrado mucho apoyo internacional, ya que los aliados de la OTAN han rechazado las peticiones de enviar buques para abrir el estrecho de Ormuz sin un acuerdo de paz completo y una misión con mandato internacional.

No está claro qué nuevas medidas diplomáticas o militares se avecinan.

Está previsto que Trump llegue a Pekín el miércoles. Ante la creciente presión para poner fin a la guerra y a la crisis energética mundial que ha desencadenado, ⁠Irán es uno de los temas sobre los que Trump y el presidente chino Xi Jinping hablarán.

Trump ha estado presionando a China para que utilice su influencia con el fin de empujar a Teherán a llegar a un acuerdo con Washington.

Al abordar la cuestión de si las operaciones de combate contra Irán habían terminado, Trump dijo en unas declaraciones emitidas el domingo: "Están derrotados, pero eso no significa que estén acabados".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra no había terminado porque "quedaba trabajo por hacer" para retirar el uranio enriquecido de Irán, desmantelar las instalaciones de enriquecimiento y hacer frente a los aliados de Irán y a su capacidad en materia de misiles balísticos.

La mejor manera de eliminar el uranio enriquecido sería a través de la diplomacia, ‌dijo Netanyahu en una entrevista emitida el domingo en un programa de CBS News. Sin embargo, no descartó eliminarlo por la fuerza.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo en las redes sociales que Irán "nunca se doblegará ante el enemigo" y "defenderá sus intereses nacionales con firmeza".

A pesar de los esfuerzos diplomáticos por salir del punto muerto, la amenaza para las rutas marítimas y las economías de la región seguía siendo elevada.

En los últimos días se han producido los mayores recrudecimientos de los combates en el estrecho y sus alrededores desde que se inició el alto el fuego a principios de abril.

El domingo, ‌Emiratos Árabes Unidos afirmó haber interceptado dos drones procedentes de Irán, mientras que Qatar condenó un ataque con drones que alcanzó a un buque de carga procedente de Abu Dabi en sus aguas. Kuwait dijo que sus defensas aéreas habían neutralizado drones hostiles que habían entrado en su espacio aéreo.

Los enfrentamientos también han ‌continuado en el sur de Líbano ⁠entre Israel y el grupo miliciano Hezbolá, respaldado por Irán, a pesar del alto el fuego negociado por EEUU que se anunció el 16 de abril.

El fin de las hostilidades con Irán no supondría necesariamente el fin de la ​guerra en Líbano, dijo Netanyahu en la entrevista de CBS News, en la que también señaló que los planificadores israelíes habían subestimado la capacidad de Irán para bloquear el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

"Les llevó un tiempo comprender lo grande que es ese riesgo, algo que ahora sí comprenden", dijo.

Con información de Reuters