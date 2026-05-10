Chacho Coudet limpiará a varios jugadores de River: "No está conforme"

El entrenador tendría una lista preparada con los jugadores que recortará para la segunda parte de la temporada

El desarrollo de la primera parte de la temporada expone que River Plate se encuentra atravesando una racha de victorias, pero que no es acompañada por un estilo de juego que le genere cierta tranquilidad a los hinchas. Es por ello que Eduardo "Chacho" Coudet espera realizar un mercado de pases bastante grande cuando el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino llegue a su fin. Se estima que habrá una gran cantidad de bajas, también se producirán varias incorporaciones.

"No es excusa, pero tenemos dificultades. Es difícil cuando tienes tantos chicos tan jóvenes", manifestó el técnico el pasado 19 de abril después de la derrota frente a Boca en el estadio Monumental. Una frase que expuso que no todos los jugadores profesionales que hay en el plantel se encuentran en condiciones de sumar minutos y es por ello que la limpieza de nombres va a ser una de las principales acciones que se aplicará en el receso invernal.

“Coudet no está conforme con el plantel. Al menos 7 jugadores se irán. Solo entró el 20% y el 30% tiene garantizada la continuidad”, expresó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN. Lo que permite entender es que se darán salidas por medio de préstamos o ventas de forma definitiva a determinados nombres que no terminan de convencer. Una decisión que también contará con el apoyo de Pablo Longoria, que se desempeña como Director Deportivo.

“Van a llegar entre 7 y 8 refuerzos”, agregó. Los primeros nombres que se conocen como posibles incorporaciones son Nicolás Otamendi, Giovanni Simeone, Agustín Canobbio y Mauro Arambarri. Son los jugadores por los cuales comenzaron a realizarse gestiones formales con el fin de que se incorporen lo más pronto posible y estén disponibles desde el primer día de la pretemporada.

“No podemos elevar la competencia interna. Estamos en deuda con nuestra gente. No le puedo encontrar la escultura al equipo”, expresó Eduardo Coudet hace poco. No es ninguna novedad que necesita de jugadores nuevos y que se terminen de adaptar a la idea que pretende desarrollar. Una que se buscará alcanzar con la pretemporada que se trasladará a España con el fin de escapar a las bajas temperaturas del invierno argentino.

En lo que respecta a las bajas, se consideran las salidas de Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. Aunque no hay que descartar que haya más nombres en la lista, porque todo dependerá del análisis final que el cuerpo técnico haga cuando la agenda de partidos quede clausurada por la presencia del Mundial.

Un pensamiento que se une a las declaraciones de Rodolfo D'Onofrio que le marcó a los directivos y al cuerpo técnico de que hagan un mercado de pases inteligente en lo que respecta a la contratación de refuerzos. “Tenemos el Colón, porque hoy el estadio de River es majestuoso, pero no tenemos artistas. Con ese marco tenemos que tener un espectáculo diferente. A River le está faltando liderazgo. En mi época teníamos a Jonatan Maidana, Javier Pinola, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y alguno más. Hoy nombrame a alguno parecido a estos… no hay. Lo vamos a solucionar. Confío en que Coudet puede revertir esto”, expuso en charla con La Página Millonaria.