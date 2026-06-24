Bosnia se prepara para ser más ofensiva en crucial choque con Qatar, dice DT Barbarez

El seleccionador de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, reacciona en el descanso del partido con Suiza

Bosnia y Herzegovina planea un partido más ofensivo cuando ‌se enfrente a Qatar ‌en un encuentro crucial para mantener vivas sus esperanzas de seguir en el Mundial, dijo el martes el entrenador Sergej Barbarez.

Ambos equipos juegan el miércoles sabiendo que, siendo realistas, deben ganar para ​clasificarse, después ⁠de que el empate inicial de ‌Bosnia con la coanfitriona Canadá ⁠fuera seguido de una ⁠dura derrota ante Suiza.

Qatar, por su parte, debutó con un empate ante Suiza y ⁠luego fue goleada por Canadá.

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Un empate ​dejaría a Bosnia y ‌Qatar con dos puntos, ‌insuficientes para clasificarse como uno de ⁠los ocho mejores terceros, y Barbarez predijo que lo mucho que está en juego daría lugar a un ​partido entretenido.

"Para ‌nosotros, nunca es nuestro objetivo defender durante 90 minutos", dijo Barbarez a un grupo de periodistas, en su mayoría bosnios. "Siempre hay fases ⁠del partido en las que dejas que el rival juegue".

"No será un partido de balones largos y defensa", añadió.

El equipo europeo parte como favorito y una victoria probablemente le aseguraría un enfrentamiento en dieciseisavos ‌de final contra Estados Unidos.

Pero Barbarez afirmó que Bosnia, que disputa su segundo Mundial tras haber sido eliminada en la fase de grupos en 2014, debe tener ‌cuidado con su rival.

"El hecho de que seamos o no favoritos para ganar el partido no ‌cambiará nuestra ⁠estrategia", afirmó. "Según la clasificación de la FIFA, Qatar debería ser el ​favorito. Tienen mejor posición que nosotros, así que debemos estar atentos".

Con información de Reuters