Jaldo, Jalil y Sáenz pasaron la gorra por la Casa Rosada en plena negociación política

Los tres gobernadores del norte que más colaboran con el Gobierno pese a haber sido electos en listas peronistas o aliadas -el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz- pasaron este martes por el Ministerio de Economía para reunirse con los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. Los mandatarios plantearon sus urgencias financieras y reclamaron fondos para infraestructura y obras públicas en momentos en que la administración de Javier Milei vuelve a necesitar de su aporte en el Congreso. "Planteamos las necesidades en materia de financiamiento, infraestructura y obras públicas", resumieron tras el encuentro. Los tres gobernadores a veces amagan enojarse con el Ejecutivo, pero siempre se les pasa y terminan acompañando al oficialismo en las votaciones clave. De hecho, la mayoría de los diputados que les responden no dio quórum para la sesión convocada para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, Santilli busca sumar su respaldo al proyecto de reforma política que impulsa el Gobierno.

Jaldo, encargado de comunicar la reunión, planteó la necesidad de mantener "un diálogo institucional serio y responsable con el Gobierno nacional". Los gobernadores vienen reclamando por la caída de transferencias y la paralización de obras públicas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, una situación que golpea a provincias de distinto signo político.La provincia de Buenos Aires es la que más ha enfatizado ese reclamo. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calculó este lunes en 26,7 billones de pesos el desfinanciamiento generado por la administración libertaria sobre las cuentas provinciales. "Algo así como 37 mil veces el monto que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se había olvidado que tenía en un pendrive", ironizó al vincular la cifra con la polémica que envuelve al funcionario.

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Sin llegar a esas cifras, todas las provincias sufrieron recortes en transferencias y obras desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Sin embargo, algunos gobernadores eligieron mantenerse cerca del oficialismo con la convicción de que una relación aceitada con la Nación facilita la atención de sus urgencias financieras, especialmente en esta época del año, cuando deben afrontar el pago de aguinaldos y otros compromisos salariales. "Durante el encuentro planteamos las necesidades y prioridades de las provincias del Norte Grande", sostuvo Jaldo. El mandatario tucumano es uno de los gobernadores que cultivó una relación más cercana con la administración libertaria y espera recibir a Milei en los festejos por el Día de la Independencia, el próximo 9 de Julio. El Presidente aún no confirmó su presencia en Tucumán, aunque sí tiene previsto asistir el 4 de julio a los actos por el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos organizados por Donald Trump.