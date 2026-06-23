Noruega celebra su regreso al Mundial con estilo

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs Senegal

Noruega ha tardado 28 años en volver al mayor escenario del fútbol, pero lo está ‌haciendo por todo lo ‌alto con una actuación dominante en su victoria por 3-2 ante Senegal el lunes en el Mundial

El equipo —que ganó sus ocho partidos de clasificación— sigue impresionando, con un juego rápido y ofensivo liderado por el delantero Erling Haaland y el juego creativo ​de Martin Odegaard.

"Ha ⁠sido un partido de fútbol fantástico. Es un ‌escaparate para el fútbol", dijo el seleccionador ⁠Stale Solbakken a la cadena ⁠nacional NRK tras el partido del lunes en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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La victoria se suma al ⁠triunfo por 4-1 sobre Irak en su debut ​y clasifica a Noruega para la ‌fase eliminatoria.

Miles de aficionados noruegos ‌ocuparon toda la zona central situada detrás de ⁠una de las porterías del estadio, representando su famosa imitación de los remeros en una embarcación vikinga.

Haaland, aparentemente animado por el ambiente de las gradas, ​se abrió ‌paso entre la defensa de Senegal para marcar dos goles y mantenerse en la carrera por la Bota de Oro del Mundial.

Los jugadores noruegos se unieron a la afición ⁠tras el pitido final, representando el ritual del remo sobre el terreno de juego.

"Es la bomba", dijo el delantero Alexander Sorloth. "Hoy estoy casi un poco emocionado".

"Hemos jugado contra Senegal, que es un equipo fantástico, y creo que hemos sido mejores que ellos. Es una sensación increíble", añadió.

Noruega ‌se enfrentará a Francia en la última jornada de la fase de grupos, con ambos equipos empatados a seis puntos. Una victoria daría a los noruegos el primer puesto y un partido de dieciseisavos de final ‌contra un equipo que haya quedado tercero.

Para Senegal, las posibilidades de pasar a la fase eliminatoria se han reducido. ‌Tendrán que ⁠vencer a Irak y esperar a ver si se clasifican como uno de los ​ocho mejores terceros.

Con información de Reuters