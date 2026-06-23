Rusia baraja la posibilidad de importar combustible ante los ataques ucranianos, según Vedomosti

Un camión cisterna está estacionado en una gasolinera Rosneft en Moscú, Rusia

​Rusia está barajando la posibilidad de importar combustible y conceder las subvenciones correspondientes para limitar los ‌precios, como medidas para ‌mitigar las interrupciones en el suministro de gasolina y diésel provocadas por los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo, según informó el martes el diario Vedomosti, citando a dos fuentes anónimas.

Numerosas regiones de Rusia, el tercer mayor productor mundial de petróleo crudo, han ​informado de restricciones ⁠en la venta de combustible, del aumento de ‌los precios de los productos petrolíferos y ⁠de largas colas en las ⁠gasolineras debido a la escasez de suministro.

Además de suministrar crudo al extranjero, Rusia suele exportar diversos productos petrolíferos. Sin ⁠embargo, los ataques ucranianos contra sus refinerías la ​han obligado a prohibir las exportaciones ‌de gasolina y combustible para ‌aviones.

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El periódico señaló que las importaciones se plantearon ⁠como una opción en una reunión sobre el suministro de combustible presidida el lunes por el viceprimer ministro Alexander Novak.

Dos fuentes del sector indicaron a Reuters ​que ‌en la reunión también se barajaron las subvenciones al combustible importado, con el objetivo de limitar los precios del combustible, una cuestión delicada para la población y un factor indeseado que ⁠podría desencadenar una mayor inflación.

La oficina de Novak no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Rusia perdió alrededor del 25% de su producción de gasolina la semana pasada, en comparación con la media diaria de junio de 2025, con una caída hasta unas 90.000 ‌toneladas métricas (765.000 barriles) al día, según fuentes del sector.

Según datos de LSEG y fuentes del mercado, las exportaciones marítimas de productos petrolíferos de Rusia cayeron un 15%, hasta situarse en unos 3,3 millones de toneladas, en la ‌primera quincena de junio, en comparación con la primera quincena de mayo, debido a un mantenimiento no programado de las ‌refinerías tras ⁠repetidos ataques con drones.

La semana pasada, cuatro fuentes del sector afirmaron que Rusia tenía ​previsto importar combustible por vía marítima en junio para hacer frente a la escasez de gasolina.

Con información de Reuters