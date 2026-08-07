En medio de una jornada marcada por la represión y las denuncias cruzadas sobre el accionar policial mientras el Congreso debatía la Ley de Tierras, el periodista Eduardo Feinmann abrió su programa en Radio Mitre con un editorial en el que evitó cualquier cuestionamiento al operativo de seguridad con una abierta defensa a las fuerzas policiales y concentró sus críticas en los manifestantes y en los medios que hablaron de represión.

El conductor arrancó su descargo enumerando los incidentes registrados durante la movilización, sin hacer mención a los relatos que denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza. "Lo que vimos ayer fueron horas y horas de alta violencia, de piedras, botellazos, incendios", señaló, y agregó que "violentos tiraron toneladas de piedras a la Policía y a la Gendarmería".

Según su relato, los hechos se extendieron durante gran parte de la jornada: "más de cinco horas de violencia extrema por un grupo de manifestantes al grito de 'la Patria no se vende' y 'vamos a volver'", describió.

La jornada se dio en paralelo a la sesión en la que el oficialismo consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto redactado por el ministro Federico Sturzenegger que facilita los desalojos y endurece los criterios para las expropiaciones. El texto obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales aliados, aunque el oficialismo debió resignar sobre la hora dos de sus capítulos más resistidos, entre ellos el que habilitaba la extranjerización de tierras.

Una de las consignas coreadas por los manifestantes fue especialmente blanco de la ironía del conductor. Sobre el grito de "vamos a volver", disparó: "Cuando el grito es 'vamos a volver', ya sabemos quiénes son", en referencia directa al kirchnerismo, a quien buscó vincular con los focos de violencia registrados durante la protesta.

La frase generó repercusión entre quienes vienen señalando que este tipo de discursos busca deslegitimar el reclamo social de fondo, corriendo el eje del debate hacia una discusión partidaria antes que hacia la actuación de las fuerzas de seguridad.

"No fue todo pacífico"

Feinmann intentó matizar su editorial diferenciando el inicio de la jornada de lo que ocurrió más tarde. "La verdad no fue todo pacífico, desgraciadamente. Todo arrancó a la tarde o al mediodía muy pacífico, y eso es lo que prevé la Constitución Nacional, la manifestación pacífica", sostuvo. Y completó: "El tema es cuando se mete un grupo de violentos para pudrir absolutamente todo".

La distinción, sin embargo, no incluyó ninguna referencia a las versiones que circularon sobre un posible exceso en el operativo de las fuerzas de seguridad, eje que sí instalaron otros medios y organismos de derechos humanos en las horas posteriores a la movilización.

Duros cuestionamientos a los medios que hablaron de represión

El tramo más fuerte del editorial estuvo dirigido a los medios que caracterizaron el operativo como una represión. "Ayer era muy impresionante ver a los medios kirchneristas hablando de 'fuerzas del régimen' con una 'brutal represión'", cuestionó Feinmann, en un pasaje en el que buscó desacreditar cualquier lectura crítica sobre el accionar policial.

"Es increíble": la versión sobre las piedras

Antes de cerrar su editorial, el conductor apuntó contra los testimonios que circularon en la calle y que responsabilizaban a la Policía por parte de los incidentes. "Llegué a escuchar a un tipo en la calle decir que la Policía había roto las veredas y habían dejado las piedras para fabricar una escena de alta violencia", relató, visiblemente incrédulo. Y remató: "Es increíble, le echaron la culpa a la Policía para simular que la gente había tirado las piedras".