La increíble situación que vivió el plantel de Boca tras ganarle a Estudiantes de La Plata

Boca Juniors protagonizó un llamativo episodio en Huracán tras vencer a Estudiantes de La Plata, ya que el plantel se fue del estadio con un detalle que no pasó desapercibido.

Boca Juniors consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, pero el festejo terminó con una escena inesperada. Después del triunfo sobre Estudiantes de La Plata en la cancha de Huracán, el micro del plantel partió rumbo a la concentración sin advertir que cuatro futbolistas todavía permanecían dentro del estadio. La curiosa situación sorprendió incluso a los propios protagonistas.

La noche parecía cerrarse de la mejor manera para Boca. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena había conseguido un valioso triunfo por 1-0 frente al "Pincha", sumando tres puntos importantes en el Torneo Clausura 2026 y recuperando confianza después de un comienzo irregular.

Sin embargo, cuando el plantel abandonaba el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el "Xeneize" hizo de local por el mal estado del césped de La Bombonera, ocurrió un episodio que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y en las redes sociales. El micro oficial emprendió el regreso, pero sin Santiago Ascacíbar, autor del gol de la victoria, los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, además del paraguayo Ángel Romero.

Después del encuentro, los futbolistas pasaron por el vestuario, cumplieron con las entrevistas de rutina y comenzaron a subir al colectivo que los trasladaría de regreso. Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que, ya fuera del estadio, alguien advirtió que faltaban integrantes del plantel.

La escena resultó tan inesperada como llamativa, ya que seguían esperando en el hall principal del estadio de Huracán mientras el resto de la delegación ya avanzaba por la avenida Amancio Alcorta. Los cuatro permanecieron algunos minutos dentro del estadio sin entender por qué el micro ya había partido.

Afortunadamente, la situación se resolvió rápidamente. Apenas el cuerpo técnico y los dirigentes detectaron las ausencias, el colectivo dio la vuelta y regresó para buscarlos, evitando que la anécdota pasara a mayores.

Un triunfo que acomoda a Boca en el Clausura

Más allá del episodio extrafutbolístico, Boca celebró un triunfo que necesitaba con urgencia ya que, con la victoria, alcanzó las cuatro unidades y se ubicó en la séptima posición de la Zona A, mientras que Estudiantes quedó algunos escalones por detrás.

El próximo compromiso también tendrá un condimento especial. El "Xeneize" volverá a ser local fuera de La Bombonera el sábado frente a Vélez Sarsfield, debido a las obras de recuperación del campo de juego, en busca de seguir escalando posiciones y acercarse a la punta.

Así fue el gol de Ascacíbar

El volante se convirtió en protagonista en el Tomás Adolfo Ducó al marcar el gol que le dio la victoria a Boca frente a Estudiantes de La Plata en la fecha pendiente del Torneo Clausura 2026. El volante, que venía de anotar en el empate 2-2 ante Newell's en Rosario, disputó su primer encuentro frente al club que lo vio crecer como futbolista y persona.

Cuando el primer tiempo parecía terminar sin emociones, Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda que Ascacíbar aprovechó con un toque sutil al primer palo del arquero Iacovich. De esta manera, el mediocampista alcanzó su quinto gol con la camiseta xeneize y se posicionó como el tercer máximo goleador del equipo en este año.