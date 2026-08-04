Pekerman reconoció un llamado de Boca para ser el DT y el rol de Riquelme: "No llegamos"

José Pekerman dio detalles de cómo fue el contacto con Boca Juniors y explicó por qué nunca avanzó la posibilidad de dirigir al "Xeneize"

José Pekerman sorprendió con una revelación sobre Boca Juniors que hasta ahora era desconocida. El histórico entrenador, que pasó por la Selección Argentina y Colombia, confirmó que Juan Román Riquelme lo buscó para convertirse en director técnico del "Xeneize", aunque aclaró que las conversaciones no avanzaron días después del primer contacto.

Durante una entrevista este martes con el programa Buen día ESPN, el exseleccionador argentino contó que la dirigencia de Boca manifestó interés en contar con él, aunque resaltó que la situación nunca llegó a convertirse en una negociación formal, ya que no hubo oferta.

"Hace mucho que no hablo con Román. Para una decisión tan importante como elegir un entrenador, él no suele manejarse directamente. Generalmente hace llegar el interés a través de alguien de su entorno", explicó el entrenador. Pekerman remarcó que existió un acercamiento, pero que la conversación no avanzó más allá de ese primer contacto."En algún momento preguntó por mí. Atendí ese llamado, pero nunca pasamos de ahí", sostuvo el exentrenador de 76 años.

El ex-DT de Toluca y Tigres de México también resaltó que nunca le gusta hablar de posibilidades hasta que existe algo concreto. Según contó, evitó generar expectativas cuando las conversaciones todavía estaban en una etapa muy preliminar. "Soy muy prudente y no me gusta dar nada por hecho hasta que realmente exista. Incluso con la gente que trabaja conmigo prefiero sorprender antes que anunciar algo que todavía no está cerrado", afirmó.

Las veces que el nombre de Pekerman apareció en Boca

No fue la única oportunidad en la que el nombre de Pekerman estuvo vinculado al club de la Ribera. La primera vez que estuvo cerca o apareció rondando en el mundo Boca fue en 2024, tras la salida de Jorge Almirón en 2023. Sin embargo, aquella vez la dirigencia eligió a Diego Martínez para iniciar ese ciclo.

Más adelante, tras la salida del propio Martínez, Pekerman volvió a aparecer entre los candidatos pero el puesto terminó siendo ocupado por Fernando Gago. Incluso también fue mencionado como posible mánager del club, aunque esa alternativa tampoco llegó a concretarse.

De haber aceptado el desafío, habría significado su primera experiencia como entrenador en la máxima categoría del fútbol argentino, ya que toda su carrera en el país estuvo ligada a las divisiones juveniles y a la Selección Argentina antes de iniciar su exitoso recorrido internacional con Colombia y Venezuela.

La reflexión de Pekerman sobre los proyectos en el fútbol argentino

Más allá del llamado de Boca Juniors, Pekerman volvió a dejar en claro cuál es su manera de entender el trabajo de un entrenador. Tiempo atrás ya había explicado que el principal obstáculo para dirigir en Argentina no pasa por el interés de los clubes, sino por la dificultad para sostener proyectos deportivos de largo plazo. "La palabra proyecto aparece en todas las conversaciones. Todos entienden que es necesario, pero llevarlo adelante no es sencillo. Hace falta planificación, coherencia y paciencia", recordó.

Además, señaló que el contexto del fútbol argentino muchas veces conspira contra esos procesos. "El hincha vive el fútbol con mucha pasión, los resultados mandan y la situación económica del país también influye. Todo eso conspira contra los proyectos de largo plazo. Los que lograron sostenerlos tuvieron éxito, pero son muy pocos", concluyó.