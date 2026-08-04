Pierre Gasly le pone presión a Alpine con las mejoras para el regreso de la Fórmula 1: "Bastantes cosas"

Gasly no sumó en las últimas dos carreras.

Luego del Gran Premio de Hungría 2026, la Fórmula 1 ha entrado en el receso del verano europeo, de manera que no habrá acción por varias semanas hasta la segunda mitad de agosto, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos. Ahora bien, para Alpine, el cierre de la primera parte de la temporada no fue bueno, puesto que se perdió el liderato de la zona media de la tabla de constructores después de que la dupla se haya quedado sin puntos en Budapest.

Pierre Gasly cruzó la línea de meta en el decimosegundo lugar, mientras que Franco Colapinto finalizó decimoquinto, lo que dejó en cero al equipo galo en la decimoprimera fecha de la temporada. En contraste con esto, Racing Bulls sumó con sus dos pilotos y superó a los de Enstone, que cayeron al sexto lugar como consecuencia de una falta de mejoras que caracterizó los últimos meses del calendario.

De ahí que el piloto francés se haya mostrado disgustado tras la cita en el Hungaroring, a tal punto que llegó a exigirle mejoras de manera inmediata a Alpine para cuando se reanude el campeonato en Países Bajos. “Son muy importantes porque Aston Martin mejoró dos segundos el fin de semana en Hungría, y tienen otro motor que llega en Zandvoort. Racing Bulls mejoró por segundos al inicio del año, Audi también”, mencionó el francés para resaltar la importancia de las actualizaciones.

En relación con esto, el compañero de Colapinto resaltó que ya no hay forma de esconder esta realidad en Alpine, sobre todo ahora que ha quedado en evidencia que el A526 ha sido claramente superado en rendimiento por sus rivales. “Simplemente no dimos muchos pasos, así que creo que es crítico para nosotros si queremos mantener la esperanza de ese quinto puesto en el campeonato”, resaltó el galo.

Por último, Gasly no dudó en señalar que los problemas no son solo de actualizaciones, sino también de cierta incomodidad con el monoplaza, de manera que los ingenieros y mecánicos tendrán que trabajar arduamente para encontrar una solución. “Tampoco se siente bien en el coche. El coche no reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera que necesito y hay bastantes cosas que arreglar”, cerró.

Gasly está décimo con 42 puntos.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.