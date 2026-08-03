Preocupación en Alpine: el nuevo rival que tendrá Franco Colapinto en la segunda mitad de la temporada

Colapinto ya perdió con estos rivales en Budapest.

Alpine había tenido un inicio de campeonato sólido en la nueva era de la Fórmula 1, puesto que llegó a pelearle el cuarto lugar a Red Bull en las primeras fechas y luego se consolidó en el quinto, que recién llegó a perder en la cita en Budapest. De hecho, el equipo galo cayó al sexto lugar detrás de Racing Bulls tras el GP de Hungría, en el que Franco Colapinto terminó en el decimoquinto escalón, fuera de la zona de puntos.

Ya en la visita al Hungaroring, se pudieron apreciar las consecuencias de la falta de mejoras del A526, sobre todo en comparación con el equipo filial de Red Bull, que le había estado ganando en las últimas fechas a los franceses. No obstante, otra cosa que salió en evidencia en la decimoprimera fecha de la temporada fue la mejora de Aston Martin, que presentó la segunda versión del AMR26 en la capital húngara.

Un total de 16 cambios en el monoplaza verde hicieron mejorar la carga aerodinámica y, por ende, el rendimiento en pista de Fernando Alonso y Lance Stroll, que finalizaron la carrera de Budapest delante del piloto argentino y detrás de Pierre Gasly. De hecho, el español tuvo su primera participación del año en la Q2, lo que claramente fue una alerta para los equipos que están en la zona media de la tabla.

Y es que la escudería británica apenas había sumado un punto en la temporada con el décimo lugar de Alonso en Mónaco, siendo la penúltima de la tabla solo por encima de Cadillac. Sin embargo, la mejora vista en Hungría ha puesto en alerta a la zona media, donde Racing Bulls y Alpine protagonizan la lucha por ser el “mejor del resto” y ahora estudian la posibilidad de una lucha a tres frentes con Aston Martin de cara a la segunda parte del campeonato.

Claro que para llegar a ser un problema para estos equipos, los de Silverstone primero tendrán que superar a Williams, Audi y Cadillac, que son los más próximos en cuestión de puntos. De estas tres escuderías, la marca de los cuatro anillos es la que ha mostrado mejor rendimiento en las últimas fechas con la dupla de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, que vienen sumando hace tres fechas de manera consecutiva.

Aston Martin puede repuntar en la segunda parte del año.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026