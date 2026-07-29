Colapinto no sumó puntos en el GP de Hungría.

Cada fin de semana de carrera, los pilotos de la Fórmula 1 se juegan puntos para el campeonato y, además, una calificación por parte de jueces especializados que juzgan la actuación de cada uno de los competidores. Manteniendo la repartija de puntos para los diez primeros, el Power Rankings de la F1 califica a los pilotos de acuerdo con cómo se desarrollaron en el fin de semana, independientemente del coche que manejen.

Ahora bien, a diferencia de lo sucedido en fechas anteriores, Franco Colapinto no formó parte de los pilotos destacados del fin de semana en el Hungaroring, donde no logró sumar puntos en la decimoprimera fecha del campeonato. El piloto argentino había largado del decimotercer lugar de la grilla de partida del GP de Hungría y cruzó la línea de meta en el decimoquinto, dos posiciones por debajo de su puesto inicial.

De ahí que los jueces de la F1 no hayan considerado al pilarense como uno de los mejores de la jornada, de manera que ni siquiera obtuvo un puntaje por su actuación ni tampoco un comentario. Tan negativa fue la semana para Alpine que incluso Pierre Gasly se quedó afuera de los puntos, tanto en la carrera como en la consideración de los jueces, mientras que Audi, uno de los rivales del equipo galo, sí estuvo en ambos con Nico Hülkenberg.

En cuanto a los puntajes de los jueces en torno a la cita en la capital húngara, el mejor piloto del fin de semana fue Lando Norris, con una calificación de 9.3, debido especialmente a que lideró casi todo el fin de semana y se hizo con su primera victoria del año. Detrás del inglés quedaron Max Verstappen y Liam Lawson, con el neerlandés ocupando el segundo lugar en el podio y el neozelandés cruzando la línea de meta en el octavo lugar.

A pesar de esta actualización, Colapinto logró mantenerse entre los diez mejores de la temporada en la tabla de promedios, donde permanece en el décimo lugar con 7.0, aunque empatado con Isack Hadjar, que se metió al Top-10 tras su calificación en Hungría. Por otra parte, Andrea Kimi Antonelli sigue en la cima con un promedio de 8.9, seguido por Verstappen y Lewis Hamilton.

Así quedó el Power Rankings de la F1 tras Hungría.

Los mejores del GP de Hungría, según Power Rankings