Escala salarial de empleados de comercio con aumento en julio 2026: cuánto cobran, según categoría

Empleados de comercio sueldos de agosto

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) oficializó las nuevas escalas salariales para los empleados de comercio comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, luego del acuerdo paritario firmado junto con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El entendimiento establece un incremento salarial nominal del 5,7%, que se abonará en tres tramos del 1,9% durante julio, agosto y septiembre de 2026. Además, mantiene vigentes las sumas no remunerativas acordadas en la negociación anterior e incorpora un bono extraordinario.

Cómo es el aumento para empleados de comercio

La actualización salarial se distribuirá de la siguiente manera:

Julio: 1,9%.

1,9%. Agosto: 1,9%.

1,9%. Septiembre: 1,9%.

Los porcentajes son no acumulativos y se calculan sobre los salarios básicos vigentes a junio de 2026 más las sumas no remunerativas acordadas previamente. Las partes también pactaron una nueva reunión en octubre para revisar la evolución de la inflación y evaluar una eventual actualización salarial para el último trimestre del año.

Salarios de empleados de comercio

Escala salarial de empleados de comercio en julio de 2026

Maestranza

Categoría A: $1.137.023

Categoría B: $1.140.294

Categoría C: $1.151.751

Administrativos

Administrativo A: $1.149.298

Administrativo B: $1.154.212

Administrativo C: $1.159.120

Administrativo D: $1.173.854

Administrativo E: $1.186.128

Administrativo F: $1.204.135

Cajeros

Cajero A: $1.153.389

Cajero B: $1.159.120

Cajero C: $1.166.487

Personal auxiliar

Auxiliar A: $1.153.389

Auxiliar B: $1.161.573

Auxiliar C: $1.188.584

Auxiliares especializados

Especializado A: $1.163.214

Especializado B: $1.177.944

Vendedores

Vendedor A: $1.153.389

Vendedor B: $1.177.947

Vendedor C: $1.186.128

Vendedor D: $1.204.135

Los valores corresponden a los salarios básicos de jornada completa y no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras, comisiones o manejo de caja.

Empleados de comercio en agosto

Qué sumas extras cobrarán

Además del aumento sobre los básicos, los trabajadores continuarán percibiendo durante julio, agosto y septiembre:

$100.000 correspondientes al incremento no remunerativo acordado en abril.

correspondientes al incremento no remunerativo acordado en abril. $20.000 por recomposición no remunerativa.

por recomposición no remunerativa. Un bono extraordinario de $50.000 , que se abonará en dos cuotas: $25.000 con los haberes de julio. $25.000 con los haberes de agosto.

, que se abonará en dos cuotas:

En el caso de trabajadores con jornada parcial, el bono se liquidará en forma proporcional.

Cuándo se incorporará la suma fija al básico

El acuerdo también postergó la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 al salario básico. Ese monto pasará a integrar el básico convencional en seis cuotas mensuales de $20.000, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

El convenio incluye una cláusula de revisión para octubre de 2026, cuando FAECyS y las cámaras empresarias volverán a reunirse para analizar el impacto de la inflación y definir si corresponde una nueva actualización de las escalas salariales para los empleados de comercio.