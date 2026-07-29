El PJ pone en marcha su rechazo a la ley de tierras con una cumbre y actividades en distintas provincias

Ya con el mundial definitivamente atrás y el receso legislativo llegando a su fin, el PJ se pone en marcha para encarar la campaña de rechazo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que habilitará la extranjerización total de las tierras argentinas.

El proyecto que en principio se discutirá el jueves 6 de agosto en el Senado despertó el rechazo de distintos sectores y desde el Partido Justicialista buscan sumar a la concientización del riesgo que implica para la soberanía nacional e integridad territorial.

El lunes a las 18 se convocan en la sede de Matheu 130 a un encuentro organizado por la secretaría de Agricultura del partido a cargo de Julián Domínguez. Se suman representantes de las provincias y los senadores que deberán rechazar el proyecto en la cámara baja. La cumbre que en una primera instancia iba a ser a puertas cerradas se abrió al público para que sea un espacio de conversación más amplio.

“Era una reunión técnica y está tomando un nivel muy convocante”, remarcan en el partido. “La Selección despertó la conciencia del pueblo argentino, tocó una fibra muy sensible con lo cual la defensa del territorio está en el adn de los argentinos. Según estiman en el PJ, el proyecto de ley del gobierno cuenta con más de un 70% de rechazo. “La opinión pública está despertando. La defensa por el territorio no es en vano, es parte de nuestra identidad.”, analizan.

Con el mismo espíritu hay convocatorias en distintos puntos del país. Este miércoles, el Jefe del bloque de diputados Germán Martinez y el Senador Marcelo Lewandowski discutieron en la sede partidaria de Rosario sobre el texto impulsado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger.

“El peronismo a lo largo de nuestra historia siempre ha tenido una misma posición sobre la soberanía nacional: la ley de fronteras en el año 44 , la constitución del 49, el consejo agrario nacional y la ley de tierras son un ejemplo. A lo largo de los años hemos sostenido los mismos principios”, enumeran en el PJ. Entre los argumentos al rechazo está no ver la tierra como activo financiero, como un lugar de especulación del mercado global. “La tierra argentina en manos de los productores argentinos porque es un recurso estratégico no renovable. En un futuro va a haber diferencias sobre cumplimientos de normas y leyes ambientales y otros aspectos que van a terminar en los tribunales internacionales”, anticipan quienes preparan el posicionamiento. Los datos oficiales que ponen sobre la mesa indican que ya existen al menos 30 territorios en el país con mas del 50% en manos de extranjeros.

Sostienen que la administración de Javier Milei busca confundir cuando equipara la venta de propiedades a extranjeros con la histórica tradición nacional de ser un país de fronteras abiertas. “Hoy la tierra, y en particular la Patagonia es objeto de destino de los grandes tecnócratas del mundo por el agua dulce y condiciones climáticas. La búsqueda es que sea un territorio sin normas donde no se aplique el derecho nacional. Quieren convertir a la Argentina en un baldío sin normas”, advierten.

Si bien desde el PJ se activaron líneas para que los gobernadores se resistan al proyecto y se adjudican los reiterados traspiés oficiales en su tratamiento, avanzan distintas lecturas de qué hacer el día después si el texto llega a ser aprobado. “Esto es alta traición a la Patria porque es entregar tu territorio, hay que hacer todo lo posible para que no salga y hay que generar todos los instrumentos para impedir su aplicación”, anticipan en el peronismo con un horizonte de judicialización.

“La tierra que se pierde no se recupera y no es renovable. El riesgo es que construyan en la Argentina territorios libres de normas”, es el mensaje que buscarán replicar en todo el páis y al interior del Congreso.