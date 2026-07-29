Xuxa: edad y altura de la famosa cantante brasileña

Con más de 50 millones de discos vendidos, Xuxa es la cantante brasileña con mayor éxito internacional.

La trayectoria de Xuxa la convirtió en una de las figuras más importantes del entretenimiento latinoamericano. Cantante, actriz, presentadora y empresaria, la artista brasileña continúa despertando interés entre varias generaciones que crecieron con sus programas infantiles y su extensa carrera en televisión y la música.

Cuántos años tiene Xuxa

Nacida como Maria da Graça Xuxa Meneghel el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, estado de Río Grande del Sur, Brasil, Xuxa tiene 63 años en 2026. Su carrera artística comenzó en el modelaje, pero alcanzó una enorme popularidad gracias a sus exitosos programas infantiles que trascendieron las fronteras brasileñas.

Durante las décadas de 1980 y 1990 se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo en América Latina y otros mercados internacionales. Su imagen quedó asociada a una generación de niños y adolescentes que siguieron sus programas en portugués, español e incluso inglés.

El éxito de la conductora no se limitó a Brasil. En Argentina también tuvo una versión local de su emblemático ciclo televisivo, que logró altos niveles de audiencia y consolidó su presencia en la región.

Cuánto mide Xuxa

Uno de los datos más buscados sobre la artista brasileña es su altura. Xuxa mide 1,78 metros, una característica física que la distinguió desde sus comienzos como modelo y que posteriormente complementó su imagen como figura televisiva internacional.

Su estatura le permitió desarrollar una carrera en el mundo del modelaje antes de dar el salto definitivo a la televisión. Con el paso de los años, su imagen se convirtió en una de las más reconocidas del espectáculo brasileño.

La artista mantuvo una presencia destacada en los medios durante más de cuatro décadas, combinando su trabajo como presentadora con proyectos musicales, cinematográficos y empresariales.

La carrera de Xuxa en la televisión y la música

La popularidad de Xuxa creció exponencialmente con el estreno de Xou da Xuxa, programa emitido por TV Globo entre 1986 y 1992 que revolucionó la televisión infantil en Brasil. El formato fue replicado con gran éxito en distintos países y consolidó su figura como una de las presentadoras más influyentes de la región.

Xuxa nació el 27 de marzo de 1963 en Brasil y se convirtió en un fenómeno televisivo en toda América Latina.

A lo largo de su carrera, la cantante lanzó cerca de una veintena de álbumes musicales que acumularon alrededor de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. Estas cifras la posicionan como la intérprete brasileña con mayor éxito internacional.

Su trabajo también incluyó la conducción de programas dirigidos a públicos adolescentes y adultos. Hasta enero de 2014 presentó TV Xuxa en TV Globo, canal en el que trabajó durante 29 años y donde se convirtió en una de las figuras mejor remuneradas de la televisión brasileña.

Posteriormente, continuó desarrollando proyectos televisivos en otras señales de Brasil, manteniendo vigente su presencia en los medios de comunicación.

Las películas infantiles que marcaron la trayectoria de Xuxa

El cine también ocupó un lugar importante en la carrera artística de Xuxa. La conductora protagonizó 29 películas infantiles, varias de ellas convertidas en clásicos del cine familiar brasileño.

Entre los títulos más recordados se encuentran las producciones realizadas junto al grupo humorístico Los Trapalhões, como El Trapalhão en el Arca de Noé (1983), Los Trapalhões y el Mágico de Oroz (1984), La Princesa Xuxa y los Trapalhões (1989) y Xuxa y los Trapalhões en El Misterio de Robin Hood (1990).

En 2009 estrenó Xuxa en El Misterio de Feiurinha, una adaptación cinematográfica basada en el libro El fantástico misterio de Feiurinha, que se sumó a su extenso catálogo de producciones destinadas al público infantil.

Con más de treinta años de trayectoria, un patrimonio estimado en cientos de millones de dólares y un legado que atraviesa generaciones, Xuxa continúa siendo una de las artistas brasileñas más exitosas y reconocidas a nivel internacional.