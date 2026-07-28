Así está hoy Xuxa a los 63: las fotos de su gira "El último vuelo de la nave"

Xuxa inauguró su gira de despedida en San Pablo con un show que rinde homenaje a su histórica carrera en la música y la televisión infantil.

El regreso de Xuxa a los escenarios emocionó a miles de seguidores durante el inicio de su gira despedida "El último vuelo de la nave". A sus 63 años, la artista brasileña volvió a interpretar sus mayores éxitos y demostró por qué continúa siendo una de las figuras más queridas del entretenimiento latinoamericano.

Cómo es la gira de despedida de Xuxa

La primera presentación de la gira tuvo lugar en San Pablo y estuvo cargada de nostalgia tanto para la cantante como para el público. El espectáculo marcó el comienzo del cierre de una etapa histórica en la carrera de Maria da Graça Meneghel, conocida mundialmente como Xuxa.

La artista emocionó a varias generaciones que crecieron escuchando sus canciones y siguiendo sus programas infantiles. El show fue concebido como un homenaje a toda su trayectoria y al personaje que conquistó a millones de niños en Brasil, Argentina y gran parte de América Latina.

La gira toma su nombre de uno de los símbolos más recordados de su carrera: la nave espacial que la acompañó durante años en sus presentaciones televisivas y que hoy vuelve a ser protagonista sobre el escenario.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada, crece la expectativa por la posible llegada de la gira "El último vuelo de la nave" a la Argentina.

Así luce Xuxa a los 63 años

A sus 63 años, Xuxa sorprendió al público con una impactante puesta en escena y varios cambios de vestuario que destacaron su energía y carisma. Su entrada al espectáculo fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche. La cantante descendió desde su emblemática nave espacial mientras sobrevolaba por encima de los asistentes antes de llegar al escenario principal.

Para la apertura del show, lució un traje blanco acompañado por una capa con capucha y anteojos negros que aportaron un estilo enigmático y futurista. Más adelante, deslumbró con un conjunto dorado y botas altas del mismo color, uno de los looks que más comentarios generó entre los presentes.

La artista sorprendió al público con varios cambios de vestuario y una espectacular entrada desde su emblemática nave espacial.

Además, la artista desplegó toda su faceta como bailarina con un traje de flecos multicolor que acompañó algunas de las coreografías más celebradas de la noche. Su estado físico y la energía mostrada durante el espectáculo fueron destacados por los fanáticos, que celebraron verla nuevamente sobre los escenarios interpretando las canciones que marcaron una época.

Los clásicos de Xuxa que emocionaron al público

El repertorio incluyó algunos de los mayores éxitos de su carrera, que fueron coreados por miles de personas durante toda la presentación. Entre las canciones elegidas estuvieron "Dulce Miel", "Luna de Cristal", "La Danza de Xuxa" e "Ilarié", temas que trascendieron generaciones y continúan ocupando un lugar especial en la memoria de quienes crecieron durante las décadas del 80 y 90.

La emoción fue una constante durante el espectáculo. Muchos asistentes no pudieron contener las lágrimas al revivir las canciones que acompañaron su infancia y adolescencia. Uno de los momentos más destacados llegó durante la interpretación de "Arcoíris", cuando la artista desplegó una enorme bandera en apoyo a la comunidad LGBTQ+, un gesto que fue recibido con una ovación del público presente.

"Ilarié", "Luna de Cristal" y "La Danza de Xuxa" fueron algunos de los clásicos que hicieron emocionar a miles de fanáticos durante la presentación.

¿Cuándo llegará la gira de Xuxa a la Argentina?

El regreso de Xuxa despertó una gran expectativa entre los fanáticos argentinos, quienes recuerdan especialmente su exitoso desembarco en la televisión nacional en 1991. Su popularidad en Argentina fue tan importante que logró convertirse en una de las principales referentes del entretenimiento infantil durante la década de los 90. Desde entonces, mantiene un fuerte vínculo con el público local.

Por el momento, la organización de la gira no confirmó una fecha oficial para la Argentina. Sin embargo, diversos rumores indican que la visita podría concretarse durante el mes de noviembre. Mientras se esperan novedades, "El último vuelo de la nave" ya comenzó a consolidarse como uno de los espectáculos más emotivos de la carrera de la eterna reina de los bajitos.