Baby Etchecopar no dudó en destrozar a Milei al aire: “Cobarde”

Baby Etchecopar lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei al aire por A24.

El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional este jueves 28 de julio para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. En ese contexto, el periodista Baby Etchecopar lanzó duras críticas contra la gestión del Presidente en vivo.

La reforma es un proyecto de ley que busca impedir que el Banco Central emita dinero para financiar el déficit fiscal. Según el Gobierno, la iniciativa busca modificar el funcionamiento del BCRA para impedir que pueda emitir dinero con el objetivo de financiar el déficit, además de reforzar la independencia del organismo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el anuncio llega en un momento de alta tensión política, marcado por la participación de Milei en la asunción presidencial de Perú, los recientes cruces con Brasil y una baja en algunos indicadores de confianza hacia el Gobierno. En ese sentido, el mandatario viajó a Perú para participar del acto de asunción presidencial, como parte de su agenda internacional y de sus vínculos con otros países de la región. Por otra parte, la relación con Brasil atraviesa un período de tensión luego de los cruces públicos entre Javier Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Baby Etchecopar apuntó duramente contra Javier Milei

Durante una transmisión en vivo del programa A24, Baby Etchecopar expresó: “Hay algo en el presidente de la Nación que yo vote y al que yo quiero que le vaya muy bien pero yo creo que usted tiene un problemita muy grande que es no saber manejar el poder”.

Finalmente agregó: “El poder es una cosa que uno tiene cuando tiene virtud, la virtud de ser sencillo, de escuchar a la gente, no agredir, no ser cobarde, porque la patoteada rodeado de custodios y guardaespaldas es de los cobardes”.