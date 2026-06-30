Alerta total después de que Baby Etchecopar contara lo que hizo Milei: "Volvió"

Alerta total después de que Baby Etchecopar contara lo que hizo Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó con dureza a Javier Milei luego de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. El conductor consideró que el escándalo que derivó en la salida del funcionario debería dejar una "enseñanza" para el Gobierno.

En A24, Etchecopar sostuvo que el oficialismo no puede atravesar la crisis política sin extraer conclusiones y apuntó directamente contra la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. "No es posible que Adorni se haya mandado la cagada esa que se mandó y que no nos deje una enseñanza", afirmó.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno debería cambiar su postura frente a los medios y cuestionó la entrevista que Milei brindó el día anterior. "La enseñanza es, primero: nunca más el Gobierno... Y ayer salió con este chico Majul un Presidente raro. Le temblaba la voz, la hermana le dictaba lo que tenía que decir", lanzó.

A continuación, volvió a cuestionar los constantes enfrentamientos del mandatario con la prensa. "Volvió a atacar al periodismo. Yo le pediría a Milei que recapacite y piense que se mandó un cagadón con el periodismo", expresó.

El pedido de "respeto" a Milei

Etchecopar remarcó que las acusaciones que derivaron en la salida de Adorni no fueron impulsadas por los periodistas, sino que responden a hechos que investiga la Justicia. "Lo digo yo, que no soy nadie. Y empiece a respetarnos un poquito más, hermano. Porque las casas de Adorni no las compramos los periodistas, la extorsión al contratista no la hizo el periodismo", sostuvo.