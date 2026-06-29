Milei arrancó la etapa post Adorni: "acuerdismo", gobernadores en la jura y correr a Bullrich

Arrancó la etapa post Adorni en el gobierno de Javier Milei. Este lunes fue el primer día luego de 30 meses en sus cargos de quien fuera primero vocero y luego jefe de Gabinete. En la Casa Rosada hubo mudanzas, traspasos de gestión y preparativos para el martes, día de la asunción oficial de Diego Santilli. El Colo, nuevo jefe de ministros, tendrá para su jura en el Salón Blanco de la Rosada desde las 17.30 visitas importantes. Se espera la presencia de una decena de gobernadores aliados y una muestra de "acuerdismo" en esta nueva etapa del Gobierno.

Es que la relación con los gobernadores en el último tiempo se dañó en parte por el reclamo de varios para el corrimiento de Adorni de su cargo. Tras tres meses de tensión, finalmente Milei decidió sacarlo del partido.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Habrá presencia de mandatarios aliados para mostrar apoyo al Gobierno y de parte de Milei exhibir "acuerdismo". Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), entre otros. Uno de los ausentes será Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que fue invitado pero desde su entorno aclararon a El Destape:"Mañana tenemos Gabinete ampliado en Santa Fe Ciudad y participa todo el Gobierno de la provincia".

Va a ser una muestra de fortaleza del Colo ante el Gobierno y sobre todo para mostrar lo que se viene de cara a las elecciones 2027. Los mercados miran.

En el Gobierno nadie quiere confirmar si estará presente Manuel Adorni. Dicen que sí pero este lunes ni apareció por Balcarce 50. La mudanza ya se hizo en parte el viernes y hoy continuó. El ex vocero se llevó todas sus cosas. El traspaso fue entre los equipos. Algunos integrantes del equipo de Adorni por ahora siguen. En la Secretaría de Comunicación hace una semana se habían puesto una serie de retiros voluntarios a disposición.

Mucho movimiento en Rosada

Santilli obviamente ocupará el lugar en la planta baja que ocupaba Adorni, tal cual antes usaba Guillermo Francos. Su vicejefe de Gabinete será Ignacio Devitt. Y el Secretario de Interior pasará a ser Gustavo Coria, del riñón del Colo.

Este lunes, se llevaron adelante los preparativos en el Salón Blanco para jura de mañana a las 17.30 y además se terminó de cerrar una reunión clave de Karina Milei con legisladores de LLA el miércoles.

En Casa Rosada, la hermana de Milei recibirá a diputados y senadores violetas para bajar línea y trazar objetivos que se vienen para esta nueva gestión. Participará la mesa política además, con los Menem, Santilli, Devitt y Santiago Caputo. Es posible que aparezca también Javier Milei para dar aliento.

Karina pretende controlar los movimientos de Patricia Bullrich como jefa del bloque en el Senado tras la renuncia de Adorni. La exministra fue una versión que indica que ya entró a un grupo de WhatsApp con ellos para estar en el minuto a minuto de lo sucedido y no depender de los dimes y diretes de Pato.