Milei se bajó del viaje a Paraguay en medio de los cambios de Gabinete

El Presidente, Javier Milei, finalmente se bajó del viaje que iba a realizar entre hoy y mañana a Asunción, Paraguay, por la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en medio de los cambios de Gabinete por la renuncia de Manuel Adorni y el nombramiento de Diego Santilli.

Así lo confirmaron fuentes de Casa Rosada a El Destape, las cuales explicaron que Milei "no viajará a Paraguay" y que, en cambio, "permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes".

La mañana de este lunes, el primer día hábil tras la renuncia de Adorni, es caótica en Casa Rosada, con varios cambios sorpresivos de agenda en medio de las reuniones de transición por la Jefatura de Gabinete.

Inicialmente, el encuentro entre Santilli y Adorni estaba previsto para este mismo lunes, pero finalmente en la jornada solo habrá reuniones entre sus equipos técnicos. La reunión con los jefes de Gabinete entrante y saliente en persona recién se producirá durante el martes, ratificaron las fuentes.

No fue la única modificación. La jura de Santilli, pautada en principio para mañana a las 16 horas, al final se atrasó brevemente y fue reconfirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, para las 17:30 en el Salón Blanco.

La lógica indicaba que el aplazamiento de la jura podía estar vinculado a la agenda de Milei en Asunción, a donde iba a viajar el martes para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. Sin embargo, hacia el mediodía se definió que el jefe de Estado se quedará en Buenos Aires, con la excusa de ocuparse de la agenda de Santilli.

Milei se mete en la campaña de Brasil y desplanta al Mercosur

Lo cierto es que, detrás del argumento oficial, la realidad indica que la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur iba a ser una instancia incómoda para Milei. Especialmente luego de haber recibido, este lunes, a Flavio Bolsonaro en la quinta de Olivos.

El hijo de Jair Bolsonaro es el candidato de la ultraderecha en las elecciones de octubre próximo en Brasil, y tiene serias chances de derrotar a Lula da Silva en su carrera por la reelección.

Con su encuentro de hoy, Milei se coló de lleno en la campaña del país vecino, más aún luego de postear en sus redes que "se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro". Así, su faltazo al Mercosur le evita pasar un posible momento incómodo con Lula, cuya presencia en Asunción estaba prevista.

Por supuesto que, más allá de su rivalidad con Lula, las diferencias de presidente argentino con el Mercosur son de fondo, y van a aflorar en la cumbre.

Se trata, para empezar, de la primera cumbre importante del Mercosur luego de la firma del acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos, que no rompe formalmente el bloque pero que supone un distanciamiento del fortalecimiento del eje sudamericano. Y se enmarca, claramente, en la postura mileísta de promoción de los acuerdos bilaterales de libre comercio por afuera del organismo supranacional, algo prohibido en su estatuto.

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