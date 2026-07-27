Con ausentes por enfermedad y vacaciones, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

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Las bajas fueron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La primera no concurrió porque "está enferma, con fiebre y no fue ni a su oficina hoy", explicaron a El Destape desde su entorno. El segundo se tomó unos días de descanso, desde el jueves pasado al martes, informaron a este portal desde su círculo íntimo.

Entonces, del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

También participaron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Antes, Milei se reunió a solas con Georgieva durante más de una hora en su despacho en la Rosada. La titular del FMI va mañana por la mañana a Vaca Muerta, en Neuquén, a recorrer los yacimientos petroleros.

Por otro lado, el Presidente viajará esta noche a Lima, donde asistirá mañana al mediodía a la ceremonia de Juramentación y toma de mando supremo de la Presidente de la República del Perú, Keiko Fujimori, y a la tarde será galardonado con el Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres. Previo al traspaso de mando presidencial, que se desarrollará mañana al mediodía en la sede del Congreso peruano, a las 11 horas peruana, las 13 en Argentina, el Presidente mantendrá una reunión bilateral con la hasta entonces Presidente electa Keiko Fujimori. En la ceremonia de entrega del reconocimiento que le harán las autoridades de la Universidad San Martín de Porres, a las 16 horas, el mandatario argentino ofrecerá unas palabras de agradecimiento.

El jueves, Milei hará una cadena nacional desde las 20 horas para dar a conocer en detalle el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que será presentado en el Congreso la semana que viene.