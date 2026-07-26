La drástica decisión que tomó Muscari tras la muerte de Ernestina Pais: "Absolútamente triste"

La drástica decisión de José María Muscari tras la muerte de Ernestina Pais.

Este último sábado 25 de julio por la noche tuvo lugar una nueva emisión de La Noche de Mirtha, el histórico ciclo que lleva adelante Mirtha Legrand y que contó en esta ocasión con José María Muscari, Karina Mazzocco, Gustavo López y Benjamín Vicuña como invitados.

Durante el programa se habló de todo un poco: desde lo que dejó la final del Mundial 2026 que se perdió a manos de España y sus repercusiones tanto en el plano local como internacional, hasta las cuestiones socio-políticias más recientes. En medio de todo eso, también hubo lugar para una cuestión en particular: una que involucró al primero de los invitados mencionados.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 25 de julio.

La Chiqui le consultó al director teatral cómo afrontaron el repentino fallecimiento de Ernestina Pais, quien se dirigía a una nueva función de El divorcio del año cuando sufrió el accidente que acabó con su vida. En ese sentido, no solo echó por tierra las teorías de que pasó con la barrera baja porque estaba apurada para llegar al teatro, sino que también reveló la decisión que se tomó luego del deceso.

¿Qué decisión tomó Muscari tras el fallecimiento de Ernestina Pais?

Muscari comentó que decidieron levantar la obra. "No va a continuar", marcó de manera tajante, tras lo cual añadió: "Siento que ya está, que hay algo que terminó".

Por otra parte, cortó de raíz las versiones de que Ernestina estaba apremiada para poder llegar a tiempo a la obra: "No estaba llegando tarde a ningún lado, estaba llegando más temprano que sus compañeros. Cualquier persona que diga que estaba llegando tarde está inventando algo que no es, una información que salió de no sé dónde".

En línea con esto último, argumentó: "El accidente fue a las 19:30, a diez minutos de donde ella tenía que estar a las 20, estaba llegando temprano, no tarde. (...) Erradiquen cualquier pavada que saque el foco de una situación absolutamente triste, angustiante y que no tiene solución".