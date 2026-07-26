Franco Colapinto explicó el drama que vivió este domingo en el GP de Hungría: “Faltó mucho”

Colapinto señaló los problemas que tuvo en Hungría.

A pesar de haber llegado a los puntos en Silvestone y Spa-Francorchamps, lo cierto es que las últimas fechas no han sido sencillas para Franco Colapinto en la Fórmula 1, donde el avance de Racing Bulls se hizo notar. De hecho, este fin de semana, el pilarense no pudo pasar a la Q3 en la clasificación y debió partir del decimotercer lugar en la grilla del Gran Premio de Hungría, donde no pudo mejorar su resultado.

El piloto argentino había tenido una correcta aceleración en la largada, pero eso no impidió que sea superado por Gabriel Bortoleto y Esteban Ocon, aunque en realidad solo retrocedió un puesto debido a la caída de energía que padeció George Russell. El drama para Colapinto había comenzado en la cuarta curva, donde perdió levemente el control del A526 y se salió de la pista, lo que les permitió al brasileño y al francés rebasarlo.

“Cuando frené en la 4, atrás de Pierre muy pegado, no sé si alguien me tocó, pero se movió mucho el auto, se me corrió y me fui un poco afuera, así que perdí dos posiciones”, afirmó el pilarense en diálogo con la prensa tras cruzar la línea de meta en el decimoquinto lugar. Como consecuencia de esto, Franco se quedó atorado en un trencito que no tuvo fin jamás, además de que ni siquiera la estrategia de Alpine le permitió escapar de esa posición.

A esto se suma la falta de ritmo que caracterizó a los Alpine este fin de semana en el Hungaroring, aunque el argentino todavía considera que pudo ser consecuencia de algún contacto. “Después me quedé trabado toda la carrera atrás de ellos. Igualmente no tenía ritmo. No sé si en el toque se rompió algo, porque muy raro, iba muy, muy despacio”, agregó antes de señalar que no tenía balance y se estaba deslizando demasiado en la pista.

“Cuando ponía las gomas nuevas en una parada, tampoco tenía mucho agarre. Así que un poco raro. Faltó mucho agarre y hay que entender el por qué”, advirtió Colapinto, que firmó un fin de semana negativo en la capital húngara. Claro que “Fran” no fue el único con inconvenientes este domingo, puesto que Pierre Gasly tampoco logró su cometido de meterse en la zona de puntos y cruzó la línea de meta en el decimosegundo lugar.

El argentino suma 19 puntos en la temporada.

Alpine perdió la zona media

Sin sumar puntos con ninguno de sus dos pilotos, Alpine finalmente no pudo evitar perder el quinto lugar en la tabla de constructores que había logrado mantener gracias a Colapinto en Spa-Francorchamps. El hecho de que Liam Lawson y Arvid Lindblad hayan llegado a los puntos le permitió a Racing Bulls superar a los galos y ponerse quinto con 66 puntos, mientras que la escudería francesa cayó al sexto lugar con 61.