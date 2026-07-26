El regalo de Lionel Messi a los jugadores de la Selección Argentina: "Está genial"

La novia de Marcos Senesi reveló el regaló que Lionel Messi le hizo a sus compañeros de la Selección Argentina tras el Mundial 2026: de qué se trata.

A pocos días de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, se hizo público uno de los regalos que Lionel Messi les hizo a todos sus compañeros de la Selección Argentina una vez finalizado el certamen. En una publicación de TikTok, Kelci-Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, reveló el obsequio que el defensor central recibió por parte del astro albiceleste: un kit de mate personalizado para cada uno de los jugadores del combinado nacional.

Con la camiseta argentina puesta, la futbolista inglesa enseñó un bolso marrón con las siglas de la Asociación del Fútbol Argentino, una imagen de la Copa del Mundo y el nombre "Marcos Senesi" grabado en el frente. "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Esto es un bolso personalizado que Marcus sacó del campeonato, y tiene su nombre en él", comentó mientras exhibía el regalo.

Qué dijo Kelci-Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, sobre el regalo de Messi: "Está genial"

Luego explicó el origen del presente: "Esto es para su mate, un regalo que les hizo Messi a todos los jugadores". A continuación, abrió el bolso y mostró el contenido: un termo Stanley dorado con el logo de la marca del capitán argentino, un mate, un paquete de yerba y una bombilla con cucharita incorporada.

Mientras recorría cada uno de los elementos, describió el termo y el mate: "Este es un Stanley dorado, que tiene esta taza por aquí y un mate bastante grande". Más adelante, Bowers también mostró el paquete de yerba y agregó: "También me dio hierbas por si tengo ganas de beberlo, muy cool".

Bowers explicó además por qué el kit estaba en su poder. "Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami", señaló al enseñar nuevamente el bolso y los accesorios que lo acompañaban.

El video permitió conocer uno de los detalles de la intimidad de la Selección Argentina tras el Mundial: el regalo personalizado que Lionel Messi preparó para cada uno de sus compañeros, con un kit de mate especialmente diseñado para cada futbolista. La propia Bowers cerró la grabación con una última valoración sobre el obsequio: "Este regalo está genial".

La sorpresiva aparición de Lionel Messi al fútbol argentino tras el Mundial 2026

Luego del duro golpe que significó la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, Lionel Messi eligió refugiarse en Rosario. Sin embargo, en medio de sus vacaciones, protagonizó una inesperada aparición en el fútbol argentino al asistir a un partido de Leones, el club fundado por su familia. El capitán albiceleste fue ovacionado por los hinchas y volvió a generar una revolución con solo hacerse presente.

Después de disputar los 120 minutos de la final de la Copa del Mundo frente a España, Messi decidió no regresar junto al resto de la delegación de la Selección Argentina a Buenos Aires. Mientras Lionel Scaloni y gran parte del plantel fueron recibidos por miles de hinchas en Ezeiza, el capitán tomó un vuelo directo hacia Rosario para descansar junto a su familia en Funes.