Son tendencia: los cuatro looks claves que podés llevar este invierno si tenés más de 50 años

Son tendencia: los cuatro looks claves que podés llevar este invierno si tenés más de 50 año (Foto: Pinterest)

Lejos de los estereotipos y límites de edad, la moda está para disfrutarse en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, hay prendas y combinaciones para después de los 50 años que están en tendencia y son clave tener en cuenta a la hora de armar diferentes looks.

Las cuatro combinaciones claves para vestirse a la moda después de los 50 años

La moda no impone límites, sino que amplía las posibilidades de expresión personal a través de prendas actuales, cómodas y con identidad propia. En este invierno 2026, hay ciertas tendencias que se pueden aprovechar:

1. El "color block"

Se trata de la combinación de bloques de colores puros y contrastantes en una misma prenda o en un mismo conjunto. Esta técnica permite jugar con tonalidades vivas sin caer en la sobrecarga visual, ya que la clave está en elegir dos o tres colores que dialoguen entre sí y distribuirlos en piezas simples, como sacos, pantalones o camperas. Así, se puede sumar frescura a un look de invierno sin perder elegancia ni sobriedad.

En el color block se tienen que elegir dos o tres colores que dialoguen entre sí (Foto: Pinterest)

2. Trench, el gran abrigo en tendencia

El trench se mantiene como una prenda infaltable para las mujeres después de los 50 años. Este abrigo, de corte clásico y versátil, se adapta a distintos looks y climas, y funciona como una pieza que suma prestancia a cualquier conjunto. Su capacidad de combinarse tanto con looks formales como informales lo convierte en una inversión de larga duración dentro del ropero de invierno.

3. Total black con un ítem de color

Es otra alternativa que se impone como tendencia esta temporada. Consiste en armar un look enteramente en negro –que aporta estilización y un aire sofisticado– y sumarle un único detalle de color a través de un accesorio, una cartera o un calzado. De esta forma se logra un equilibrio entre la elegancia clásica del negro y un toque distintivo que rompe la monotonía, sin necesidad de arriesgar demasiado.

El total black con un ítem de color es la tendencia más facil y sofisticada de la temporada (Foto: Pinterest)

4. Combinar grandes clásicos

Las llamadas combinaciones eternas también forman parte de las propuestas de la temporada. Se trata de dúos de colores o texturas que atravesaron distintas épocas sin perder vigencia, como el blanco y negro, el beige y el marrón, o el gris con detalles metálicos. Estas combinaciones ofrecen una base segura para armar looks funcionales que sirven tanto para eventos formales como informales. Una tendencia idea para vestirse sin esfuerzo y de manera práctica, sin resignar estilo.