Vestirse elegante en invierno sin pasar frío si tenés 50, 60, 70 años puede parecer difícil, pero no lo es. Con los trucos correctos para mantenerte abrigada, vas a poder disfrutar de ponerte ropa que te quede bien sin pasar nada de frío. La clave está en vestirse en capas y en elegir buenas prendas.
Lo más común es que cuando llega el invierno, las personas se vistan con campera puffer, gorro, bufanda y guantes de lana, jogging o jean y un buzo. Sin embargo, estas son prendas que no van del todo con la estética elegante o más formal que muchas veces se quiere conseguir. La asesora de imagen y creadora de contenido de la cuenta Abuela Moderna compartió sus mejores tips para vestirse bien en invierno y seguir estando abrigada.
Cómo vestirse bien en invierno sin pasar frío
"¿Pleno invierno y tú sigues vistiéndote así, como muñeco de nieve? Te voy a contar un secreto para estar bien abrigada. Y sí, ya sé: hay días de frío extremo y ahí no hay mucha opcíón, pero tú y yo sabemos que eso pasa dos veces al año", comienza diciendo la experta. Y resalta que la clave está en usar una buena capa de ropa térmica, con calzas, camiseta y medias bien altas.
"Con una buena base ya ganaste medio look y todo el abrigo que necesitas", asegura. Lo segundo más importante es tener "un abrigo de calidad, y no estoy hablando de precio: buena tela, buen forro y listo". Elegí un abrigo de paño que sea lo más largo posible. Arriba de la calza térmica, podés ponerte un jean. Entre la remera térmica y el saco, podés ponerte un suéter o buzo. Para el jean, recomienda elegir uno de tela gruesa con linda caída y ancho, no pegado al cuerpo.
Qué accesorios y calzado sumar
Si querés subirle un poco más al look, optá por una bufanda o un pañuelo. En los pies, en vez de zapatillas recomienda ponerte unas botas, ya sea con o sin taco, ya que siempre estilizan. "Pero unos lindos, no esos que parecen para cruzar los alpes. El invierno no es una excusa para perder el estilo", concluye.