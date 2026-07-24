Cómo vestirse abrigada y elegante en invierno.

Vestirse elegante en invierno sin pasar frío si tenés 50, 60, 70 años puede parecer difícil, pero no lo es. Con los trucos correctos para mantenerte abrigada, vas a poder disfrutar de ponerte ropa que te quede bien sin pasar nada de frío. La clave está en vestirse en capas y en elegir buenas prendas.

Lo más común es que cuando llega el invierno, las personas se vistan con campera puffer, gorro, bufanda y guantes de lana, jogging o jean y un buzo. Sin embargo, estas son prendas que no van del todo con la estética elegante o más formal que muchas veces se quiere conseguir. La asesora de imagen y creadora de contenido de la cuenta Abuela Moderna compartió sus mejores tips para vestirse bien en invierno y seguir estando abrigada.

Cómo vestirse bien en invierno sin pasar frío

"¿Pleno invierno y tú sigues vistiéndote así, como muñeco de nieve? Te voy a contar un secreto para estar bien abrigada. Y sí, ya sé: hay días de frío extremo y ahí no hay mucha opcíón, pero tú y yo sabemos que eso pasa dos veces al año", comienza diciendo la experta. Y resalta que la clave está en usar una buena capa de ropa térmica, con calzas, camiseta y medias bien altas.

Cómo vestirse abrigada y elegante en invierno.

"Con una buena base ya ganaste medio look y todo el abrigo que necesitas", asegura. Lo segundo más importante es tener "un abrigo de calidad, y no estoy hablando de precio: buena tela, buen forro y listo". Elegí un abrigo de paño que sea lo más largo posible. Arriba de la calza térmica, podés ponerte un jean. Entre la remera térmica y el saco, podés ponerte un suéter o buzo. Para el jean, recomienda elegir uno de tela gruesa con linda caída y ancho, no pegado al cuerpo.

Qué accesorios y calzado sumar

Si querés subirle un poco más al look, optá por una bufanda o un pañuelo. En los pies, en vez de zapatillas recomienda ponerte unas botas, ya sea con o sin taco, ya que siempre estilizan. "Pero unos lindos, no esos que parecen para cruzar los alpes. El invierno no es una excusa para perder el estilo", concluye.