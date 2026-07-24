Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la Liga Profesional, según la IA

Racing Club y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan este viernes 24 de julio a las 19 hs en el Estadio Presidente Perón, por la jornada inaugural del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el encuentro marca el inicio del segundo torneo del año para ambos equipos, donde buscarán comenzar con el pie derecho de cara a lo que sigue.

Racing vs. Gimnasia: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos equipos, la inteligencia artificial adelantó que el ganador del encuentro será Racing. De acuerdo al análisis, La Academia tiene un 55% de probabilidades de victoria, mientras que hay otro 25% de chances para el empate y un 20% de posibilidades de que El Lobo logre quedarse con los tres puntos como visitante.

El resultado final sería de 2 a 1, para la inteligencia artificial, el factor localía y la profundidad de plantilla del conjunto de Avellaneda inclinan la balanza a su favor.

De acuerdo a la IA, Racing será el gran ganador del parejo encuentro

A nivel individual, Racing sostiene una ventaja cualitativa en el peso de sus delanteros e intervenciones en el área rival. La presencia ofensiva de Adrián Martínez y las inteligentes rupturas de mediocampistas con gol le otorgan al Primer Grande un volumen de ataque superior.

Por el lado de Gimnasia, el despliegue en la mitad de la cancha e iniciativas de desborde por bandas representan las armas principales para lastimar la estructura defensiva local.

A nivel colectivo, el elenco de Avellaneda acostumbra a asumir el protagonismo del partido mediante la tenencia de la pelota y una presión alta para forzar el error del rival. Sin embargo, la transición defensiva ante contragolpes rápidos sigue siendo una zona donde suele ceder oportunidades. Por su lado, el conjunto platense plantea partidos de bloque compacto y repliegue ordenado. El Lobo basa su libreto en cortar los circuitos de juego del rival y capitalizar de manera directa cada balón detenido o error en la salida.

Antecedentes entre Racing y Gimnasia

Lo cierto es que el historial reciente entre ambas entidades muestra un panorama sumamente parejo y difícil de predecir. En los últimos choques, el elenco albiazul ha sabido complicar a los albicelestes, acumulando victorias clave tanto en El Bosque como en condición de visitante. No obstante, la fortaleza histórica y el empuje de la hinchada en el Cilindro posicionan al dueño de casa como el candidato principal para quedarse con el triunfo en esta primera fecha del torneo.