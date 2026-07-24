Samsung y SK Hynix anunciarán acuerdos sobre chips con empresas tecnológicas de EEUU, según Seúl

FOTO DE ARCHIVO: El presidente surcoreano Lee Jae Myung asiste a una sesión informativa pública sobre la visión de desarrollo para la industria avanzada en la región suroeste de Corea del Sur, en Gwangju.

Los fabricantes surcoreanos de chips Samsung Electronics y SK Hynix ‌anunciarán importantes acuerdos ‌de suministro con empresas tecnológicas estadounidenses durante la visita del presidente Lee Jae Myung a San Francisco, dijo un alto cargo de la Presidencia.

Kim Yong-beom, asesor político del ​presidente, declaró el ⁠jueves a periodistas que las ‌empresas darían a conocer contratos ⁠de suministro a ⁠largo plazo de chips de memoria con socios tecnológicos internacionales.

"Esperamos que se anuncien ⁠cifras muy elevadas y significativas", ​afirmó Kim. "Esto consolida la ‌colaboración tecnológica y económica ‌entre Corea del Sur y Estados ⁠Unidos", añadió.

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Kim señaló que las empresas tecnológicas globales también anunciarían "inversiones estratégicas" en centros de datos de ​inteligencia ‌artificial, aunque no dio más detalles.

Sus comentarios se produjeron antes de la visita de Lee a San Francisco el viernes y ⁠el sábado, de camino a Sudamérica, donde asistirá a cumbres con líderes regionales.

En San Francisco, Lee tiene previsto reunirse con directivos del sector tecnológico estadounidense, entre ellos el director ejecutivo de ‌Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

También asistirá a una cumbre sobre inteligencia artificial con líderes empresariales surcoreanos, entre los ‌que se encuentran el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee; el presidente del ‌Grupo ⁠SK, Chey Tae-won; y el presidente ejecutivo de Hyundai Motor, ​Euisun Chung.

Con información de Reuters