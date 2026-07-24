De qué trata y reparto de "Te encontraré", la miniserie de 8 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

"Te encontraré", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix incorporó a su catálogo una propuesta muy interesante. Se trata de Te encontraré, una miniserie que reúne todos los ingredientes esenciales del mejor suspenso contemporáneo: una acusación injusta, un ritmo frenético y un enigma familiar repleto de giros inesperados. Basada en la exitosa novela del autor Harlan Coben, la miniserie logra capturar la atención desde el primer minuto, ofreciendo un relato tenso que resulta perfecto para consumir de un tirón entre el sábado y el domingo. Una producción que funciona para estar atento a la pantalla durante el descanso del fin de semana.

Ocho episodios de adrenalina y una búsqueda desesperada

La producción está estructurada en un formato tenso de ocho capítulos que no dan tregua al espectador. La trama sigue los pasos de David Burroughs, un hombre que cumple una condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad tras ser acusado injustamente por el atroz asesinato de su propio hijo, Matthew.

Sumido en la desesperación y el dolor, la vida de David cambia de manera drástica cuando recibe una fotografía reciente en la que reconoce al pequeño con vida en un parque de atracciones. Convencido de que fue víctima de una elaborada conspiración, decide arriesgarlo todo y planear una fuga audaz de la cárcel. A partir de ese instante, inicia una carrera contra el tiempo para eludir a las autoridades federales, desenredar una densa red de mentiras familiares y rescatar a su hijo antes de que sea demasiado tarde.

"Te encontraré": ocho capítulos de misterio. (Crédito de foto: Netflix)

Un reparto encabezado por Sam Worthington y Britt Lower

El peso dramático de la historia recae en dos protagonistas excepcionales que logran construir una química llena de matices en la serie. El actor Sam Worthington, reconocido mundialmente por su papel estelar en Avatar, brinda una interpretación sobria e intensa al encarnar a David Burroughs, transmitiendo con destreza la vulnerabilidad y la ferocidad de un padre dispuesto a cualquier sacrificio.

A su lado, la actriz Britt Lower, célebre por su destacado trabajo en la aclamada serie Severance, interpreta a Rachel Mills, la cuñada de David, quien se convierte en su aliada fundamental durante la frenética persecución. El elenco principal se complementa con las actuaciones de reconocidas figuras de la televisión internacional, entre las que destaca Milo Ventimiglia, aportando capas adicionales de intriga a una producción verdaderamente adictiva que engancha desde su primer gran capítulo.