Entradas para Def Lepard en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Def Leppard vuelve a Argentina.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, más de 110 millones de discos vendidos en todo el mundo y un legado que marcó para siempre la historia del rock, Def Leppard anunció su esperado regreso a la Argentina. La banda se presentará en este 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira por Sudamérica y México, con Extreme como invitados especiales.

Integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen, continúa siendo una de las bandas más influyentes y convocantes del rock mundial. Su carrera está repleta de hitos históricos, incluyendo álbumes fundamentales como Pyromania e Hysteria, dos de los discos más exitosos de todos los tiempos, que dieron vida a clásicos inmortales como “Pour Some Sugar On Me”, “Rock Of Ages”, “Animal”, “Love Bites”, “Foolin’” y muchos más.

Cuándo toca Def Leppard en Argentina: dónde sacar entradas

Def Leppard se presenta este 5 de noviembre en el Movistar Arena.

se presenta este 5 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas se podrán adquirir a través de movistararena.com.ar.

Precios de entradas para Def Leppard en el Movistar Arena

Campo parado delantero: $185.000

$185.000 Campo parado trasero: $95.000

$95.000 Platea baja: desde $130.000

desde $130.000 Platea alta: desde $105.000

Presentación y gira de Def Leppard

En mayo de 2022, Def Leppard lanzó su duodécimo álbum de estudio titulado Diamond Star Halos, aclamado tanto por la crítica como por el público. El disco debutó en el puesto número 1 de los rankings de Apple Music, Amazon Music y Billboard Hard Rock, además de ingresar al Top 10 del Billboard 200, convirtiéndose en el octavo álbum en alcanzar esa posición durante su carrera. A nivel global, obtuvo múltiples ingresos al Top 10, incluyendo un debut dentro del Top 5 en el Reino Unido.

La banda sigue en plena vigencia

Tras este éxito, en 2023 lanzó su decimotercer álbum de estudio: Drastic Symphonies, junto a la Royal Philharmonic Orchestra. El trabajo alcanzó el puesto número 4 en el Reino Unido -su mejor ubicación en ese país en más de 32 años- y permaneció durante 15 semanas consecutivas en el número 1 del ranking Billboard Current Classical. Para finales de 2026, DEF LEPPARD habrá vendido más de 5 millones de entradas en todo el mundo desde el inicio de su gira de estadios completamente agotada junto a Mötley Crüe en 2022, una cifra extraordinaria en el panorama actual de las giras internacionales. La banda continúa ampliando sus horizontes con shows en vivo de gran impacto, encabezando festivales y realizando presentaciones alrededor del mundo.