Expresidente español Zapatero dice que joyas incautadas fueron un "regalo de cortesía"

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece ante el tribunal por un caso de tráfico de influencias, en Madrid

​El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero afirmó el jueves que las joyas por valor de 1,3 ‌millones de euros (1,5 millones ‌de dólares) incautadas por la policía en el marco de una investigación eran un regalo personal que recibió hace años y que nunca tuvieron como finalidad obtener un beneficio económico.

Zapatero, que fue presidente entre 2004 y 2011 y sigue siendo una figura influyente en ​el gobernante Partido ⁠Socialista, está siendo investigado por un presunto tráfico de ‌influencias, acusaciones que él niega. El caso ⁠forma parte de una serie ⁠de escándalos de corrupción que afectan al partido y que están ejerciendo una creciente presión política sobre el Gobierno ⁠del presidente Pedro Sánchez.

En su primera entrevista desde ​que se le abriera la investigación hace ‌dos meses, Zapatero declaró a ‌la cadena pública española TVE que las joyas ⁠halladas durante un registro en su despacho eran "un regalo de cortesía personal" que llevaba años guardado junto con otros objetos de valor de la familia.

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Según afirmó, ​las joyas ‌no guardan relación alguna con sus actividades políticas y su origen y gestión serán explicadas en detalle ante un juez, al tiempo que rechazó las insinuaciones de que reflejaran algún intento ⁠de enriquecimiento personal.

El juez de instrucción José Luis Calama abrió una investigación independiente sobre las joyas, cuyo origen sigue sin estar documentado, según los investigadores. Una casa de subastas las valoró provisionalmente en unos 1,3 millones de euros, aunque Zapatero cuestiona esa estimación.

Zapatero afirmó que, en retrospectiva, quizá no ‌habría aceptado el regalo. "Seguramente hubiera tomado otra decisión", afirmó.

Las joyas son una de las vertientes de una investigación más amplia que también incluye acusaciones de que Zapatero se benefició al utilizar su influencia para garantizar el rescate, respaldado ‌por el Estado, de la aerolínea Plus Ultra. También niega esas acusaciones.

La portavoz del opositor Partido Popular, Ester Muñoz, afirmó ‌que Zapatero "tiene ⁠derecho a mentir (...) pero es evidente que no ha contestado a ninguna de las preguntas ​ni a las dudas que tenían los españoles" sobre el caso.

(1 dólar = 0,8779 euros)

Con información de Reuters