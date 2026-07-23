Cómo son las galletitas de BTS y cuándo los fanáticos del k-pop van a poder conseguirlas en Argentina.

La fiebre por BTS suma un nuevo capítulo fuera de la música. El grupo surcoreano anunció una colaboración global con Oreo que ya genera expectativa entre los integrantes de ARMY, el fandom de la banda, y que llegará a más de 80 mercados en todo el mundo. Entre ellos se encuentra Argentina, donde las galletitas tendrán lanzamiento oficial en los próximos meses.

La edición limitada marca la primera alianza mundial entre BTS y una marca de snacks. El producto fue desarrollado junto a los siete integrantes del grupo y busca rendir homenaje tanto a la historia de la banda como a sus fanáticos. Uno de los detalles más llamativos es su diseño: las clásicas obleas negras de Oreo fueron reemplazadas por unas de color violeta, el tono que identifica a BTS y a ARMY desde hace años. En el interior, las galletitas tienen un relleno inspirado en el hotteok, uno de los postres callejeros más populares de Corea del Sur, elaborado con azúcar negra y canela.

Además, cada galletita incluye uno de los 13 diseños exclusivos creados para celebrar los 13 años del grupo. Entre ellos aparecen corazones, estrellas, el logo de BTS y otros símbolos vinculados a la historia de la banda y su comunidad de seguidores.

Cuándo llegan a Argentina las galletitas de BTS

Si bien Oreo ya confirmó que la edición especial tendrá distribución internacional, la venta en Argentina comenzará durante el segundo semestre de 2026, después de los primeros lanzamientos en Asia. Medios especializados y distribuidores anticipan que el desembarco será en los próximos meses, aunque la fecha exacta todavía no fue anunciada por la marca para el mercado argentino.

La edición limitada marca la primera alianza mundial entre BTS y una marca de snacks.

El lanzamiento coincide con un momento de enorme expectativa para los fanáticos argentinos, ya que BTS también tiene previsto llegar al país con su gira mundial en octubre de 2026, lo que incrementó aún más el interés por cualquier producto oficial relacionado con el grupo.

Desde Mondelez, empresa dueña de Oreo, explicaron que el objetivo fue crear un producto que reflejara la identidad del grupo y compartiera un aspecto de la cultura coreana con millones de consumidores alrededor del mundo. La campaña también incluirá acciones digitales, contenidos exclusivos y experiencias para los seguidores, que podrán participar con mensajes y cartas dedicadas a BTS como parte de una iniciativa global impulsada por la marca.