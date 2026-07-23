El Chaqueño Palavecino y los Nocheros unieron sus voces en una zamba clásica: de qué trata este himno

Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino cantaron La Serenateña.

El folklore argentino está de fiesta con el lanzamiento de un cruce histórico entre El Chaqueño Palavecino y Los Nocheros; se estrenó la versión en vivo de La Serenateña en el Movistar Arena en 2024. El Chaqueño celebraba sus 40 años de trayectoria rodeado de grandes figuras de la música popular, entre ellos, el emblemático trío salteño.

Compuesta por el recordado Yuyo Montes, La Serenateña es una zamba carpera fundamental dentro del cancionero salteño que retrata la vida, la mística y los paisajes de la Ciudad de Cafayate. Si bien la canción cuenta con diversas lecturas en la música nativa, fue la icónica interpretación del Chaqueño Palavecino la que terminó por popularizarla y convertirla en un himno infaltable de los festivales.

La grabación rescata la energía única de esa noche de festejo, donde la potencia vocal de Los Nocheros se acopló al estilo inconfundible y criollo del Chaqueño. Con el público coreando cada verso a estadio lleno, la canción adquiere un vuelo renovado que rinde tributo a las raíces norteñas y a la vigencia de sus grandes referentes.

Este lanzamiento no solo inmortaliza un hito en las cuatro décadas de carrera del Chaqueño, sino que también celebra la fraternidad entre dos de los pilares más convocantes del folklore de las últimas décadas. Por supuesto que muchos usuarios festejaron en las redes este lanzamiento.

Mario Teruel y El Chaqueño Palavecino.

La anécdota de los Nocheros sobre sus comienzos

El conjunto folklórico Los Nocheros rememoró los inicios de su carrera artística, destacando las dificultades económicas de sus primeros años y el respaldo recibido por parte de la comunidad salteña para concretar sus primeras presentaciones. A través del testimonio de Mario Teruel, la agrupación detalló cómo recurrían al préstamo de vestuario tradicional y herramientas de trabajo, obteniendo trajes de gaucho, calzado e instrumentos musicales provistos por los vecinos de la provincia.

Asimismo, el músico hizo referencia a la ayuda constante de comerciantes locales, quienes colaboraban anualmente con la provisión de equipamiento para que el grupo pudiera continuar con sus actuaciones. Por su parte, Rubén Ehizaguirre destacó el significado cultural de dicha vestimenta, remarcando que en Salta el traje de gaucho constituye una prenda de uso cotidiano y formal, equiparable al uso de saco y corbata en otros ámbitos profesionales. De esta manera, el vocalista fundamentó la relevancia de haber contado con ese vestuario en los comienzos de la banda, al formar parte de la identidad local.