Colombo confirmó gestiones del Vaticano pero descartó fechas para la visita del Papa León XIV

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, confirmó que una avanzada del Vaticano ya recorrió la Argentina para evaluar los posibles lugares de visita del papa León XIV. Sin embargo, aclaró que el viaje aún no tiene fecha oficial.

En ese sentido, Colombo explicó que especialistas enviados por la Santa Sede realizaron un relevamiento de escenarios y logística. “Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares”, precisó en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, el arzobispo de Mendoza subrayó que el operativo no se limita a la agenda religiosa, ya que alrededor de un viaje papal se despliega un engranaje que incluye seguridad, representantes vaticanos y periodistas acreditados. “A veces creo que llegan hasta ochenta”, señaló sobre la cantidad de corresponsales que acompañan al Papa en sus giras internacionales.

Por otra parte, al ser consultado sobre las fechas que circulan en los medios, Colombo fue categórico: “Son hipótesis”, dijo, y reiteró que ni él ni el Episcopado cuentan con días confirmados para la visita. El presidente del Episcopado aclaró que la confirmación dependerá de la coordinación con los otros países de la gira y explicó que “hay que ver cómo se compagina con Perú y Uruguay”. Cuando se le mencionó el 9 de noviembre como posible fecha de llegada, Colombo aclaró: “Estamos todavía peor que yo con el desembarco”, ironizó y recordó su propia llegada tardía al aeropuerto para recibir al nuevo nuncio.

Respecto a la duración del viaje, evitó confirmar versiones que hablan de tres días y se limitó a expresar les “gustaría más”. En esa línea, sostuvo que “sabemos que la Argentina es muy larga y muy ancha y tenemos realidades, culturas, regiones tan distintas que sería hermoso poderlas conocer de primera mano”.

Al mismo tiempo, Colombo encuadró la visita en el inicio del pontificado de León XIV. “Sabemos que es el comienzo de su pontificado y que seguramente tendremos otra oportunidad para un bis, si Dios quiere”, expresó con expectativa.

Detalles de la visita papal

La entrevista se dio en el marco del arribo de monseñor Michael Wallace Banach, nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede. El diplomático estadounidense fue recibido en Ezeiza por Colombo junto a autoridades eclesiásticas y el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo. Colombo describió a Banach como un hombre de vasta trayectoria diplomática. Recordó que inició su carrera en Bolivia en los años noventa, trabajó en organismos internacionales en Suiza y cumplió misiones en Papúa Nueva Guinea y Hungría.

“Recibimos a un diplomático de mucha preparación y con mucha voluntad de conocernos y de servir a la Iglesia en la Argentina”, resumió el arzobispo de Mendoza. Además, destacó su perfil humano: “Es una persona muy sencilla, muy jovial, con mucho humor”.

El vínculo entre ambos tuvo un matiz personal, ya que coincidieron como estudiantes en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. “Evocábamos profesores comunes”, contó Colombo, quien valoró la memoria intacta de Banach. Finalmente, la conversación derivó hacia el legado del papa Francisco. Colombo reflexionó: “No nos visitó porque nunca se fue”, aludiendo a la presencia simbólica del Pontífice en la vida cotidiana del país. “En nuestras mesas, en nuestros diálogos, en tantas cosas que lo hicieron muy, muy presente”, concluyó.