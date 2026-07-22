Asesinaron a un adolescente en Mendoza y sospechan de dos hermanos

Un adolescente, identificado como Gabriel Emanuel Cruz Jara, de 17 años, fue asesinado el pasado domingo en la provincia de Mendoza tras el partido de Argentina frente a España por el final de la Copa Mundial 2026. El hermano de Jara, sufrió diez heridas de arma blanca después de una pelea de larga data.

El caso mantiene conmocionado a todo el departamento mendocino de Las Heras, ya que ocurrió en Polvaredas, una localidad de poco más de 150 habitantes y despertó muchas dudas alrededor de los hechos.

Todo comenzó el domingo por la noche, después de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026. La Justicia imputó a dos jóvenes y liberó a tres hombres que habían sido aprehendidos tras el crimen.

Qué fue lo que pasó en Polvaredas con los hermanos Jara

Según trascendió de la investigación, el conflicto comenzó cuando los integrantes de una familia, de apellido Videla, advirtieron daños en los vidrios y los espejos de un camión que se encontraba estacionado en la calle. Esta situación derivó en una fuerte discusión con el círculo de la víctima.

Aparentemente, horas más tarde, los acusados regresaron al domicilio de los Jara y se presume que allí atacaron tanto al adolescente como a su hermano. Cuando la Policía llegó, encontraron al menor desvanecido y al otro joven con diez heridas cortopunzantes.

Aunque lograron trasladar a Gabriel al hospital e intentaron reanimarlo, los médicos constataron su muerte en el lugar.

Giro en la investigación: cambian los posibles implicados en el crimen de Gabriel Jara

Con el avance de la investigación, las autoridades dispusieron la detención de cinco posibles implicados, pero en las últimas horas hubo novedades en la causa que provocaron un giro.

Según Noticias Argentinas, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza junto a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional resolvió la imputación de dos hermanos y la liberación de los otros tres detenidos.

Se trata de Jonathan Piotto Díaz, de 35 años, y Ángel Piotto Díaz, de 34 años. El fiscal Oscar Malla los acusó formalmente a los dos por el delito de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa.

En la misma línea las tres personas que habían sido detenidas al comienzo de la investigación quedaron en libertad por orden de las mismas autoridades judiciales.