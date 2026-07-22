¿Tenés más de 60 años? Los 3 cortes para mujer más recomendados por estilistas para este 2026.

Existe una creencia de que llegada a determinada edad, como los 60 años, las mujeres deben apostar por ciertos cortes de cabello, pero esto no es así. Tengas la edad que tengas, los estilistas recomiendan experimentar con diferentes cortes de pelo, independientemente de si son cortos o largos.

Al día de hoy, muchas mujeres de 60 o más llevan el cabello largo o con un estilo más atrevido de los que se usaban antes. Si querés cortarte el cabello y no sabés qué hacerte, estos cortes recomendados por estilistas pueden inspirarte. Se recomienda que si te decidís por alguno de estos, lleves una foto de referencia a la peluquería para que sepan exactamente qué querés.

3 cortes para mujeres +60 en tendencia para este 2026

1. Corte en capas con raya al costado

Este estilo se destaca por su versatilidad y porque favorece a distintos tipos de rostro y texturas de cabello, explican estilistas en diálogo con Real Simple. Las capas ayudan a aportar movimiento y volumen, mientras que las puntas desmechadas suavizan las facciones y enmarcan el rostro de forma natural. Además, la raya profunda al costado suma un toque moderno y elegante que puede adaptarse tanto a looks más formales como a peinados relajados para el día a día.

Corte de cabello para mujeres +60 años.

2. Bob "Old Money", una de las tendencias más elegantes

El Bob "Old Money", inspirado en la estética del lujo silencioso y el regreso de las tendencias de los años 90, el bob "old money" se convirtió en uno de los cortes más buscados de los últimos años. El estilista Michael explicó que este peinado "irradia elegancia y sofisticación, perfecto para mujeres de cualquier edad".

Corte de cabello para mujeres +60 años.

Según el especialista, el secreto de este look está en combinar puntas rectas con capas sutiles que enmarquen el rostro. Además, señaló: "Este estilo clásico recibe un toque moderno gracias a sus puntas rectas y a las capas sutiles que enmarcan el rostro, dando como resultado una melena saludable y brillante".

3. Bixie: el punto medio entre el bob y el pixie

Para quienes buscan un cambio más audaz sin apostar por un pixie tradicional, el Bixie puede ser una excelente alternativa. Este corte combina elementos del bob y del pixie, logrando un resultado moderno, fresco y fácil de mantener. Otra de sus ventajas es que funciona con diferentes tipos de cabello. Puede llevarse con un acabado liso y pulido o aprovechar la textura natural de los rulos y las ondas para conseguir un efecto más relajado y desenfadado.

Corte de cabello para mujeres +60 años.

Cómo elegir el corte ideal para vos

Más allá de las tendencias, los expertos coinciden en que el mejor corte es aquel que se adapta al estilo personal, la forma del rostro y las características del cabello. Hoy las reglas vinculadas a la edad quedaron atrás y la prioridad pasa por encontrar un look con el que cada persona se sienta cómoda y segura. Ya sea un bob elegante, un corte en capas con movimiento o un bixie moderno, las opciones son variadas y demuestran que no existe una única forma de llevar el cabello después de los 60.